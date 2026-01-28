Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:03

Погода в Москве в среду, 28 января: ждем весеннее потепление?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Русская зима продолжит испытывать москвичей то снегом, то морозом, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода в столице в среду, 28 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Ждать ли весеннего потепления?

Какая погода в Москве сегодня, 28 января

По словам Тишковца, с утра в Москве −8,6 градуса, пасмурно, идет снег с ухудшением видимости до 1800 м. Ветер восточный, северо-восточный 5 м/с. Атмосферное давление падает — 744,4 мм рт. ст.

«В течение дня в зоне холодного волнового атмосферного фронта, застрявшего в параллельных потоках, сохранится облачная погода, снегопады продолжатся — за всю среду выпадет еще 10–15 мм осадков, а снежный покров может составить 50–55 см. На термометрах — от −6 до −9 градусов, что немного ниже климатической нормы. Ветер восточной четверти 4–9 м/с. Показания барометров будут падать и составят 741 мм рт. ст.», — написал синоптик.

В четверг, 29 января, ожидается еще 8,5 мм осадков — сугробы достигнут 54–59 см, что уже вдвое выше нормы, температура воздуха составит −7–10 градусов. Осадки прекратятся только к середине ночи пятницы, 30 января, и уже с наступлением светлого времени суток распогодится, дневная температура будет на уровне 10 градусов мороза.

«К выходным в ночные часы стужа усилится до −15–18 градусов, днем — не выше −10–13 градусов. Русская зима чувствует себя уверенно и продолжит испытывать москвичей то снегом, то морозом», — заключил Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил о предстоящем похолодании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В среду ночью температура будет −6–10 градусов, днем −3–5. На самом юге Московской области температура будет стремиться к нулю, но не достигнет. А в четверг будет переходный день, начнется изменение циркуляции на севере Европы, северо-западной европейской территории. Над Баренцевом морем формируется антициклон. В четверг температура пониженная, −8–15 градусов ночью, днем −7–10, что ниже нормы на 1–2 градуса», — сказал Вильфанд.

В пятницу ночью прогнозируется −15–20 градусов, днем −10–15. В субботу ночью, 31 января, −17–23, днем около −15 градусов. Так что весеннего потепления пока не предвидится.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 28 января

По словам коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург останется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, небо продолжат закрывать плотные облака и время от времени будет идти небольшой снег. В такой ситуации дневные показания термометров будут на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит −8–10 градусов, в Ленинградской области — −8–13 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг без существенных осадков, ночью −12–14 градусов, днем −9–11 градусов.

Анастасия Яланская
А. Яланская
