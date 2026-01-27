Похоронят ли Ленина? Что будет с Мавзолеем, опрос россиян, мнение Путина

Похоронят ли Ленина? Что будет с Мавзолеем, опрос россиян, мнение Путина

Большинство россиян высказались за вынос тела Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади и его погребение, свидетельствуют результаты опроса. Похоронят ли когда-нибудь Ленина, кто выступает против этого?

Похоронят ли Ленина, что будет с Мавзолеем

Как писал NEWS.ru, за вариант предать земле тело Ленина проголосовали 59% россиян, 41% предпочли бы оставить все без изменения и сохранить тело вождя мирового пролетариата в Мавзолее у стен Кремля. Опрос проводился с 19 по 23 января. В нем приняли участие почти 65 тысяч человек.

Дискуссии о необходимости захоронения тела Владимира Ленина в земле возникают регулярно. Свое мнение на эту тему в 2024 году высказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, назвав это чрезвычайно чувствительным вопросом.

«Когда-то, наверное, общество к этому (к захоронению Ленина. — NEWS.ru) подойдет. Но сегодня — особенно сегодня в России — мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество. Я из этого исхожу», — сказал Путин.

В 2019 году глава государства подчеркнул, что вопрос выноса тела из Мавзолея «не так важен», однако не следует провоцировать людей, для которых фигура Ленина связана с прошлым России и ее достижениями.

Против перезахоронения тела Ленина выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 2012 году на пресс-конференции привел неожиданный аргумент: якобы пребывание тела вождя в Мавзолее «соответствует православным канонам и традициям».

Геннадий Зюганов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Успокойтесь и не дергайтесь. Вы (сторонники перезахоронения. — NEWS.ru) собираетесь организовать очередную Чечню на Красной площади», — объявил Зюганов.

В 2022 году, на 98 лет со дня смерти Ленина, участник церемонии перезахоронения тела Иосифа Сталина в 1961 году Владлен Гурковский назвал условие, при котором станет возможен вынос тела из Мавзолея: должно пройти еще 50 лет.

«Не станет меня, не станет людей, которые ходили в Мавзолей, видели Ленина, уважали его, — вот тогда они это сделают. Должно пройти еще лет 50 или около того. Лично мое мнение — нечего сейчас будоражить это дело. Живы коммунисты, которые искренне верят в Ленина», — заявил бывший офицер Кремлевского полка.

Призывал захоронить тело Ленина лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Владимир Вольфович Жириновский называл все революции отвратительными, а их участников — мятежниками и мародерами. Основатель ЛДПР отмечал, что, не будь Октябрьского переворота, Россия сегодня была бы самым процветающим государством. А в отношении мумии „вождя мирового пролетариата“ говорил: „Нельзя, чтобы в центре Москвы лежал труп человека, виновного в гибели миллионов наших граждан“. Пора захоронить тело Ленина рядом с его матерью, как он сам хотел», — говорилось в публикации Слуцкого.

Депутат также отмечал, что это «важный обряд для христиан». В ответ на это председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович раскритиковал Слуцкого, назвав лидера ЛДПР «безответственным политиком».

Участник с портретом В. И. Ленина на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сколько лет Ленин лежит в Мавзолее

Владимир Ленин (при рождении Ульянов) скончался на своей даче в Горках 21 января 1924 года. Официальной версией стало ухудшение здоровья и переутомление после покушения, которые привели к инсульту. Пока в течение пяти дней в Колонном зале Дома Союзов проходило официальное прощание, на Красной площади был построен первый деревянный Мавзолей по проекту архитектора Алексея Щусева. В дальнейшем был создан второй, более крупный деревянный Мавзолей с хрустальной усыпальницей, а к 1930 году, уже при власти Сталина, был достроен гранитный Мавзолей на Красной площади.

Идея сохранить тело Ленина возникла еще при его жизни, в 1923 году. Согласно различным версиям, ее выдвинул Сталин или Михаил Калинин. Родственники Ленина и ряд лидеров большевиков (Владимир Бонч-Бруевич, Лев Троцкий) отнеслись к идее отрицательно и настаивали, что вождь мирового пролетариата был бы решительно против. После долгих споров идею сохранять тело Ленина максимально возможное время признали «необходимой для пролетариата».

В июле 1941 года, когда гитлеровские войска приближались к Москве, тело Ленина было эвакуировано в Тюмень. В 1945 году его вернули обратно.

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 27 января: десятки ДТП, мощная метель

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 января: где сбои в РФ

Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал