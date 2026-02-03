В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным В 2013 году Эпштейну прислали мем с Louis Vuitton и Владимиром Лениным

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, был обнаружен мем с логотипом Louis Vuitton и подписью «Vladimir Lenin», сообщает «Газета.Ru». Сообщение было отправлено 30 ноября 2013 года, его автор неизвестен.

В одном файле с изображением логотипа Louis Vuitton также находилась фотография выставки этого бренда, которая была представлена в виде огромного чемодана на Красной площади. Событие состоялось в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в 90-е принц Эндрю участвовал в убийстве девушки, организованном Эпштейном. Обвинения подтверждены материалами дела и перепиской, где некий Брайан Миллер утверждает, что светская львица Гислейн Максвелл привлекла ее для модельной работы, но та стала жертвой сексуального рабства. Миллер также указывает на причастность принца к гибели девушки, что привело к лишению его титулов.

До этого стало известно, что недавно обнародованные архивные материалы по делу Эпштейна упоминают певицу Аллу Пугачеву как одну из наиболее значимых фигур в России. В письме от 13 января 2014 года инвестор Борис Николич перепечатал статью из The Times, в которой говорится, что среди десяти самых уважаемых людей в России пять женщин, включая Примадонну.