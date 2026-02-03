Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:37

В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным

В 2013 году Эпштейну прислали мем с Louis Vuitton и Владимиром Лениным

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, был обнаружен мем с логотипом Louis Vuitton и подписью «Vladimir Lenin», сообщает «Газета.Ru». Сообщение было отправлено 30 ноября 2013 года, его автор неизвестен.

В одном файле с изображением логотипа Louis Vuitton также находилась фотография выставки этого бренда, которая была представлена в виде огромного чемодана на Красной площади. Событие состоялось в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в 90-е принц Эндрю участвовал в убийстве девушки, организованном Эпштейном. Обвинения подтверждены материалами дела и перепиской, где некий Брайан Миллер утверждает, что светская львица Гислейн Максвелл привлекла ее для модельной работы, но та стала жертвой сексуального рабства. Миллер также указывает на причастность принца к гибели девушки, что привело к лишению его титулов.

До этого стало известно, что недавно обнародованные архивные материалы по делу Эпштейна упоминают певицу Аллу Пугачеву как одну из наиболее значимых фигур в России. В письме от 13 января 2014 года инвестор Борис Николич перепечатал статью из The Times, в которой говорится, что среди десяти самых уважаемых людей в России пять женщин, включая Примадонну.

Джеффри Эпштейн
Владимир Ленин
документы
Louis Vuitton
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.