28 января 2026 в 08:30

В России предложили наказывать за призывы перезахоронить Ленина

Депутат Малинкович предложил наказывать за призывы перезахоронить Ленина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил наказывать за призывы перезахоронить тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Мавзолей на Красной площади является одним из символов государства и его сохранение в неизменном виде важно для многих россиян.

Я категорически против перезахоронения Ленина. Наша партия выступает с предложением, чтобы призывы к изменению статуса тела преследовались по закону. Условно говоря, в размере 100 тыс. рублей или общественными работами до 15 суток, в зависимости от того, в какой форме такие призывы делаются. Вот тогда действительно это раз и навсегда прекратится, потому что это вредное внесение раскола в обществе. Мавзолей — один из символов государства, там не зря стоит почетный караул. Выросло новое поколение россиян, которые Ленина еще не видели. Они хотят посмотреть, приехать, отдать дань памяти. Они знают, что там были их родители, бабушки и дедушки, — высказался Малинкович.

Ранее сообщалось, что не менее 59% россиян выступают за вынос тела Ленина из Мавзолея и его погребение. В то же время 41% опрошенных считает, что ничего менять не нужно. Исследование проводилось с 19 по 23 января и охватило почти 65 тыс. человек.

В России предложили наказывать за призывы перезахоронить Ленина
