27 января 2026 в 08:53

Стало известно, сколько россиян поддерживают погребение тела Ленина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Не менее 59% россиян выступают за вынос из мавзолея и погребение тела Владимира Ленина, следует из результатов опроса Lenta.ru. При этом 41% респондентов предлагает оставить все без изменений. Опрос проводился с 19 по 23 января. В нем приняли участие почти 65 тыс. россиян.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов посетил мавзолей и почтил память Владимира Ильича Ленина в день 102-летия со дня его смерти. Лидер коммунистов возложил к Мавзолею две гвоздики. По его словам, Ленин сумел заложить основу для модернизации страны и сделал ставку на развитие экономики и энергетики.

Кроме того, партия «Коммунисты России» предложила поставить памятник Ленину на финской границе, чтобы «испортить настроение» правящей элите. Так они предложили ответить на закрытие музея Ленина в Тампере. В свою очередь сенатор, член Центрального комитета КПРФ Айрат Гибатдинов выступил с инициативой вернуть прежние названия всем географическим, культурным и историческим объектам, которые до перестройки носили имя Владимира Ленина.

Россия
Москва
Мавзолей
Владимир Ленин
опросы
