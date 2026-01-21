Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:16

Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Ленина

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ильича Ленина в день 102-летия со дня его смерти, сообщает корреспондент NEWS.ru. Лидер коммунистов возложил к Мавзолею две гвоздики.

Ленин сумел за четыре года предложить целый ряд изменений в политике, которые спасли нашу страну. Начинал от военного коммунизма, продразверстки, продналога и закончил НЭП и планом ГОЭЛРО, — подчеркнул Зюганов.

По его словам, Ленин сумел заложить основу для модернизации страны и сделал ставку на развитие экономики и энергетики. Он также напомнил о разговоре Ленина с писателем Гербертом Уэллсом, которому тот говорил, что Россия станет освещенной (речь об электрификации большевистской России) и развитой страной.

Зюганов отправился в Мавзолей один, в красном классическом костюме и красном пуховике. У здания также собрались люди с коммунистическими флагами и лозунгами.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил вернуть прежние названия всем географическим, культурным и историческим объектам, которые были переименованы после перестройки и носили имя Ленина. Он назвал решения того времени ошибочными и в качестве примера привел Библиотеку имени Ленина.
