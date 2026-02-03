«Самая мерзкая страна»: Жириновский назвал главных врагов России

За 200 лет у России было лишь два главных врага — Великобритания и большевики, считал политик Владимир Жириновский. Почему он обвинял их в уничтожении великой империи и называл Владимира Ленина русофобом?

«Стратегические ошибки» России: кто виноват

22 февраля 2022 года в своем Telegram-канале Жириновский призвал «дать здравую оценку прошлому, назвать вещи своими именами». XX век для России он описал как череду «стратегических ошибок», вину Жириновский возложил на коммунистов.

По его словам, Второй мировой войны можно было избежать, но в 1917-м «большевики позорно вышли из Первой мировой», «нарезали Россию на национальные клетки», отдав половину западных территорий. А в конце 1980-х «доверились США, сдали Восточную Европу, и СССР распался». Результат — потеря трети территории, половины населения, колоссальной доли экономики и мирового влияния.

«Классический враг — Британия»

За всеми этими катастрофами, считал Жириновский, стояла Великобритания. Именно ее он именовал главным и вековым врагом России.

«Мы видим, классический враг — Британия. 500 лет ведет пропаганду против России. Самая мерзкая страна, отвратительная. Все делают спецслужбы, все — чужими руками. Большевики. Где они проводили последний съезд? Из Парижа выгнали, поехали в Лондон. Лондон всех привечает», — заявил политик в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Кто заплатил за революцию?

В Госдуме Жириновский прямо назвал главного спонсора революции 1917 года, а свержение императора Николая II — «отвратительным преступлением». По его мнению, переворот, оплаченный западными банкирами, привел к миллионам жертв, уничтожил русское крестьянство и отбросил экономику на десятилетия назад.

Революция 1917 года Фото: РИА Новости

«Кто давал деньги на революцию? Брат Свердлова (Якова Свердлова, председателя ВЦИК. — NEWS.ru), американский банкир. Вот она, пятая колонна, села в Кремль на второй день после революции! Ввели военный коммунизм, отобрали все. Никто не хотел колхоза — силой загоняли», — заявил парламентарий.

«Большевики — это талибы»

Большевиков Жириновский сравнивал с радикальными исламистами за стремление навязать идеологию силой. В 2021 году в Telegram-канале он проводил параллель с действиями «Талибана».

«Большевики — это были те же талибы, они принесли огромный вред нашей стране, миллионы жертв, но в итоге даже не смогли удержать власть, в 1991 году со слезами на глазах ушли, сдали страну. Но и прозападные демократы оказались не лучше», — писал он.

Ленин русофоб?

Владимира Ленина Жириновский обвинял в откровенной русофобии. В 2013 году в Госдуме он цитировал документы, где вождь революции призывал вешать зажиточных крестьян и расстреливать «каждого десятого тунеядца».

А затем приводил и более жесткие ленинские слова: «Русский человек — плохой работник. Ивашек надо дурить… А на Россию мне наплевать. Русские — говнюки. Истинно русский человек — великоросс, шовинист, в сущности, подлец и насильник».

Подлинность цитаты оспаривается.

Владимир Ленин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что делать с мавзолеем?

В 2014 году Жириновский предложил захоронить тело Ленина на военном кладбище в Мытищах, ликвидировав некрополь у Кремлевской стены. Он напомнил, что на сохранение тела «тратятся миллионы», а сам Ленин «принес стране множество бед», уничтожив интеллигенцию, Церковь, армию и промышленность и спровоцировав Вторую мировую.

«Если бы не было коммунистов, Гитлера бы прижали еще в 1929 году», — утверждал он.

«24 миллиона положили большевики за Гражданскую войну. Они вырезали всю элиту — самых лучших: ученых, офицеров, сыщиков», — подчеркивал политик.

В 2020 году его предложение стало еще радикальнее: перевезти тело и мавзолей в Вашингтон. В крайнем случае — кремировать.

«Нам этот труп не нужен. Давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могиле матери», — заявил Жириновский в эфире программы «Вести ФМ».

Читайте также:

Провал «Хьюстонского проекта»: что предсказал Жириновский об окончании СВО

Три сценария 2027 года: что предсказали Пугачева, Жириновский и Мессинг?

«Господствовать будут русские»: Жириновский — о грядущих событиях 2030 года