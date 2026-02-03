Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:02

Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками

Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
В документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обнародованных Минюстом США, нашли новые упоминания бывшего принца Эндрю. Какие новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 3 февраля?

Как Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками

Как пишет издание The Guardian, в переписке Эпштейна бывший принц Эндрю предположительно фигурирует под псевдонимами Герцог и Человек-невидимка. В 2010 году финансист пытался познакомить принца с девушкой из России.

«Ей 26, русская, умная, красивая. И да, у нее есть твой электронный адрес», — пишет Эпштейн. «Ну ты быстр», — отвечает ему Эндрю.

В переписке от августа 2002 года Человек-невидимка общается с Гислейн Максвелл — сообщницей Эпштейна, которую позднее осудили за торговлю людьми. Он сообщает, что не сможет приехать из-за дел с женой и дочерьми.

«Никаких проблем. <...> И еще пятерым потрясающим рыжим девушкам просто придется развлекаться самим», — отвечает Максвелл. Имя одной из девушек, которое она назвала, в опубликованном письме вымарано.

В документах также содержатся фотографии улыбающегося босого Эндрю, который на четвереньках склонился над лежащей на полу неизвестной женщиной. Ее лицо скрыто.

Фото: CAP/PLF/capitalpictures.com/Global Look Press

Судя по опубликованным Минюстом файлам, с Эпштейном общалась и экс-супруга Эндрю Сара Фергюсон. Хотя в 2008 году Эпштейна осудили за вовлечение в проституцию несовершеннолетних девушек, Фергюсон продолжала активно переписываться с ним.

«Ты просто легенда! У меня просто нет слов, чтобы описать мою любовь и благодарность за твою щедрость и доброту», — говорится в одном из ее писем, датирующихся 2010 годом.

В тот же период Эпштейн похвастался знакомому, что Фергюсон обещала пригласить его на чаепитие в Букингемском дворце или в Виндзорском замке. В переписке также упоминаются ее дочери — принцессы Беатриса и Евгения. В частности, она рассказала Эпштейну, что ее дочь отправилась на «секс-уик-энд». В другом письме Фергюсон благодарит финансиста за доброту, проявленную перед Беатрисой и Евгенией.

Почему Уильям вновь обозлился на Маркл

По информации RadarOnline, принц Уильям вступил в новую вражду с супругой принца Гарри Меган Маркл из-за предполагаемого проекта Netflix о его покойной матери, принцессе Диане.

По данным источников издания, Гарри хочет почтить память Дианы, сняв фильм для Netflix в рамках многомиллионной сделки Сассексов со стриминговым сервисом. По слухам, Уильям в ярости от того, что жизнь принцессы пересматривают ради коммерческой выгоды и что Маркл будет «играть центральную роль за кадром».

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Гарри твердо намерен почтить память своей матери и считает, что имеет полное право рассказать ее историю как ее сын. С его точки зрения, это не тот проект, который требует одобрения его брата, и ему претит сама мысль о том, что кто-то может указывать ему, как помнить Диану. Однако что действительно привело Уильяма в ярость, так это степень вовлеченности Меган. Он считает, что ее присутствие нарушает личные границы, и полагает, что позволять ей формировать наследие Дианы или извлекать из него выгоду — значит глубоко предать память его матери», — пояснил инсайдер.

Сообщается, что в рамках сделки с Netflix Гарри работает над документальным фильмом о жизни Дианы. Он расскажет о том, как к ней относились СМИ и монархия, а также о том, как ее смерть повлияла на ее детей.

Анастасия Яланская
А. Яланская
