Адренохром: что это такое на самом деле — наука, мифы и теории заговора

В последние годы интернет буквально взорвался упоминаниями загадочного вещества под названием «адренохром». В мрачных роликах и пугающих постах его описывают как страшный наркотик, который мировая элита якобы добывает из крови похищенных детей, чтобы вечно оставаться молодыми. Звучит как сценарий фильма ужасов, но многие воспринимают эту информацию всерьез. Чтобы понять, где здесь правда, а где вымысел, нужно отправиться в увлекательное путешествие: от химической лаборатории середины прошлого века до страниц культовых романов и мрачных закоулков конспирологических форумов. Давайте спокойно и беспристрастно разберемся, что же это такое на самом деле.

Что такое адренохром с научной точки зрения: химия и физиология

Если отбросить все домыслы и обратиться к учебнику химии, то перед нами предстанет вполне конкретное вещество. Адренохром простыми словами с точки зрения науки — органическое соединение, которое является продуктом окисления адреналина — нашего главного гормона стресса. Когда человек испытывает страх, ярость или сильное волнение, его надпочечники выбрасывают в кровь адреналин. Этот гормон мобилизует организм, но он нестабилен и быстро распадается, проходя через ряд превращений. Одним из таких промежуточных продуктов и является адренохром.

Химическая формула адренохрома — C9H9NO3. Если смотреть на него как на химический объект, то это порошок или кристаллы, которые имеют характерный темно-фиолетовый, пурпурный оттенок. Кстати, свое название вещество получило вовсе не из-за связи с металлом хромом, а именно из-за цвета: от греческого chroma — цвет, краска. В природе (и в нашем организме) он образуется в очень малых количествах и быстро превращается в другие соединения, например в меланин. Это просто один из кирпичиков в сложном метаболическом процессе, и никакой магической или особой функции он не несет. Его молекула слишком проста и примитивна для того, чтобы быть «эликсиром бессмертия», но вполне достаточна, чтобы заинтересовать ученых.

История открытия и медицинское применение

Научная история адренохрома началась в середине XX века, и тогда он действительно привлек внимание серьезных исследователей. В 1950-х годах психиатры Абрам Хоффер и Хамфри Осмонд выдвинули смелую гипотезу. Они предположили, что избыток адренохрома в мозгу может вызывать шизофрению. Ученые заметили некоторое сходство между помутнением сознания при этом заболевании и эффектами от приема галлюциногенов. Им показалось, что адренохром, образуясь в организме в аномальных количествах, способен действовать как эндогенный (внутренний) психоделик. На волне этой гипотезы они даже предлагали лечить шизофрению огромными дозами витамина С и ниацина, чтобы нейтрализовать вещество.

Однако эта теория просуществовала недолго. Она не получила убедительных доказательств и была отвергнута научным сообществом. Знаменитый фармаколог и химик Александр Шульгин, известный своими исследованиями психоактивных веществ, прямо писал, что адренохром не имеет никаких психоделических свойств. Так научный интерес к нему сошел на нет, но вещество не исчезло с радаров совсем.

У него нашлось вполне прозаичное и полезное применение в другой области. Оказалось, что адренохром и его производные (например карбазохром) способны влиять на свертываемость крови. Они помогают останавливать капиллярные кровотечения, поскольку снижают проницаемость стенок сосудов и повышают их резистентность. На основе адренохрома были созданы лекарственные препараты, которые используются в медицине для лечения некоторых видов кровотечений, в офтальмологии и хирургии. Сам же адренохром сегодня можно свободно купить в магазинах химических реактивов для исследовательских целей — он не является запрещенным веществом. Это просто химический реагент, не более опасный, чем многие другие.

Откуда взялись теории заговора: Хаксли, Кеннеди и интернет

Если наука так и не смогла найти в адренохроме ничего сверхъестественного, то откуда взялись леденящие кровь истории? Ответ кроется в литературе и кино. В середине века тема расширения сознания была очень популярна. В 1954 году Олдос Хаксли в своей знаменитой книге «Двери восприятия» упомянул адренохром как возможный эндогенный психоделик, рассуждая о природе галлюцинаций.

Но настоящую медвежью услугу веществу оказала художественная литература. В культовом романе Энтони Берджесса «Заводной апельсин» герои употребляют молоко с «дренокромом» (искаженное название), чтобы получить кайф. А в 1971 году вышла книга Хантера С. Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — настоящий манифест психоделической эпохи. Главный герой ищет адренохром, описывая его как мощнейший наркотик, который, по словам продавца, добывается из надпочечников живого человека.

Важно понимать, что Томпсон был родоначальником гонзо-журналистики — стиля, где реальность сознательно гиперболизируется и приукрашивается ради эмоционального воздействия. Режиссер Терри Гиллиам, экранизировавший эту книгу, позже признавался, что, по словам самого Томпсона, он просто выдумал этот наркотик. Но зерно упало в благодатную почву. Миллионы читателей по всему миру запомнили именно образ: жуткий наркотик, извлеченный из живого человека.

Десятилетия спустя, в эпоху интернета, этот художественный образ вышел из-под контроля. В 2016 году, во время президентской гонки в США, разразился скандал, известный как «Пиццагейт». В сеть утекли письма Джона Подесты, главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Конспирологи из анонимных форумов объявили, что зашифрованные фразы в этих письмах (например «пицца с сыром») на самом деле являются кодовыми обозначениями для детской порнографии. Так родилась вера в существование могущественной сети педофилов среди мировой элиты. Позже к этому сюжету прикрутили и адренохромовую тему из книг Томпсона. Так появилось движение QAnon, которое провозгласило, что элиты (демократы, голливудские звезды) не просто насилуют детей, но и пытают их, чтобы добыть адренохром — «эликсир молодости», на который они все якобы «подсели».

Адренохром в массовой культуре и политических мифах

С тех пор адренохром прочно обосновался в пантеоне современных мифов. В конспирологической картине мира теории заговора с адренохромом занимают центральное место. Список «обвиняемых» в употреблении этого вещества впечатляет: семья Клинтон, Барак Обама, Джордж Сорос, папа Римский, Том Хэнкс, Том Круз, Опра Уинфри, Мадонна и многие другие. Любой их необычный поступок или недомогание тут же интерпретируется как последствия ломки или получения новой дозы. Например, синяки под глазами у знаменитостей в интернете объявляются не следами усталости или грима, а верным признаком зависимости от адренохрома.

В 2019 году дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними, стало для конспирологов «подтверждением» их теорий. Его остров мгновенно окрестили местом, где пытали детей ради добычи заветного вещества. В 2020 году, когда многие звезды, включая Тома Хэнкса, переболели коронавирусом, родился новый миф: они якобы получили зараженную партию адренохрома из Уханя. История продолжает обрастать новыми деталями. Осенью 2024 года, после ареста рэпера P. Diddy по обвинениям в торговле людьми, интернет тут же загудел о новых доказательствах существования сатанинского культа и добычи адренохрома.

Этот образ настолько прочно вошел в культуру, что превратился в устойчивый мем и элемент субкультуры. Упоминания адренохрома можно найти в песнях самых разных исполнителей — от группы The Sisters of Mercy до российских рэперов. В массовом сознании закрепилась связка: что-то химическое, фиолетовое, очень страшное и связанное с безумными богачами.

Разоблачение: почему это вещество не обладает свойствами, которые ему приписывают

Давайте отделим мифы об адренохроме и правду, опираясь на факты и логику.

Первый и главный миф — это его сверхъестественное наркотическое действие. Что говорят те немногие люди, которые пробовали это вещество (обычно синтезированное в кустарных условиях)? Их отзывы, собранные на специализированном сайте о психоактивных веществах, описывают крайне неприятный опыт. Вместо галлюцинаций и эйфории — сильнейшая головная боль, учащенное сердцебиение, потливость и общее недомогание, которое может длиться часами. Один из респондентов иронично заметил, что «галлюцинаций не было, если только эта боль не привиделась». Испанский писатель Эдуардо Даунинг, исследовавший эту тему, и вовсе сравнил действие адренохрома с чашкой кофе. То есть если это и наркотик, то на редкость неудачный и неприятный.

Второй миф — о его чудодейственных свойствах как «эликсира молодости» и способности влиять на психику. Наука XX века уже проверила эту гипотезу и не подтвердила ее. Адренохром в медицине и науке занимает очень скромное место. Он интересен лишь как промежуточный метаболит и основа для гемостатических препаратов.

Третий, самый зловещий миф — о способе его добычи. Сторонники теорий заговора утверждают, что для получения адренохрома ребенка нужно пытать, чтобы его надпочечники выработали максимальное количество адреналина. С точки зрения биохимии это абсурд. Во-первых, адреналин и продукты его распада образуются в любом живом организме постоянно, и для этого не нужны экстремальные условия. Во-вторых, адреналин уже более ста лет назад (в 1904 году) научились синтезировать в лаборатории химическим путем. Его окисление до адренохрома — простейшая реакция, которую может провести любой студент-химик с помощью доступных окислителей вроде оксида серебра или йодной кислоты. Зачем строить сложную систему похищений и пыток, чтобы получить вещество, которое можно легко и дешево произвести искусственно? Ответ очевиден: незачем. Вся эта история — не более чем мрачная фантазия, построенная на художественном вымысле полувековой давности.

Реальная опасность: кому выгодно распространять фейки

История адренохрома — не просто забавный курьез. Она показывает, как рождаются и функционируют современные мифы. Конспирологическая фабрика вокруг этого вещества небезобидна. Она вбирает в себя древние предрассудки о «кровавом навете» (ритуальном использовании крови), современные страхи перед педофилией и политические нарративы, направленные на дискредитацию оппонентов. Например, Дональд Трамп в теории QAnon предстает как спаситель, борющийся с этой «сатанинской сетью». Это мощный инструмент мобилизации электората и создания образа врага.

Реальная опасность таких теорий в том, что они отвлекают внимание от подлинных социальных проблем и дискредитируют настоящую борьбу с преступлениями против детей. Когда любой арест педофила обрастает мифическими деталями об извлечении адренохрома, это мешает работе правоохранителей и размывает понятие правды. Кроме того, эти фейки разрушают жизни реальных людей, приписывая им немыслимые злодеяния без каких-либо доказательств.

Так что же такое адренохром на самом деле? Это просто химическое вещество фиолетового цвета, один из этапов распада адреналина. У него нет чудодейственных или ужасающих свойств, кроме тех, что были щедро приписаны ему писателями-фантастами и подхвачены интернет-пользователями, жаждущими острых ощущений. Ирония судьбы заключается в том, что реальный адренохром, будучи продуктом стресса, хоть раз в жизни вырабатывался в организме каждого из нас. Но вместо галлюцинаций он дарил нам лишь знакомое всем чувство тревоги и учащенное сердцебиение. Так что если вы хотите испытать на себе действие адренохрома, проще всего сходить на собеседование к строгому начальнику или прыгнуть с парашютом — эффект будет куда более реальным и ярким, чем все выдумки конспирологов.

