Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире Гитару фронтмена Pink Floyd Гилмора продали на аукционе за рекордные $14,55 млн

Культовая электрогитара Black Strat Дэвида Гилмора из британской рок-группы Pink Floyd продана на лондонском аукционе Christie's за $14,55 млн (1,1 млрд рублей), сообщает журнал Rolling Stone. Инструмент стал самым дорогим в истории аукционных продаж, побив рекорд гитары лидера группы Nirvana Курта Кобейна, которую продали за $6 млн (481 млн рублей).

Инструмент, произведенный компанией Fender в 1969 году, оценивался в $2–4 млн (160–320 млн рублей). На Black Strat Гилмор записал легендарные альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall.

На аукционе также выставлялись еще несколько вещей из коллекции миллиардера Джима Ирсэя, включая гитару основателя американской рок-группы Grateful Dead Джерри Гарсиа, проданную за $10 млн (802 млн рублей). В публикации говорится, что часть вырученных средств направят на благотворительность.

