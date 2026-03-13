13 марта 2026 в 18:32

Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире

Гитару фронтмена Pink Floyd Гилмора продали на аукционе за рекордные $14,55 млн

Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Культовая электрогитара Black Strat Дэвида Гилмора из британской рок-группы Pink Floyd продана на лондонском аукционе Christie's за $14,55 млн (1,1 млрд рублей), сообщает журнал Rolling Stone. Инструмент стал самым дорогим в истории аукционных продаж, побив рекорд гитары лидера группы Nirvana Курта Кобейна, которую продали за $6 млн (481 млн рублей).

Инструмент, произведенный компанией Fender в 1969 году, оценивался в $2–4 млн (160–320 млн рублей). На Black Strat Гилмор записал легендарные альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall.

На аукционе также выставлялись еще несколько вещей из коллекции миллиардера Джима Ирсэя, включая гитару основателя американской рок-группы Grateful Dead Джерри Гарсиа, проданную за $10 млн (802 млн рублей). В публикации говорится, что часть вырученных средств направят на благотворительность.

Ранее сообщалось, что легендарный болид Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в «Формуле-1», продан на аукционе. За автомобиль, на котором пилот выиграл Гран-при Бельгии в 1992 году, заплатили более €5 млн (455 млн рублей).

гитары
аукционы
Pink Floyd
музыканты
рок-группы
Россия

Общество

Семья и жизнь

