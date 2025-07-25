«Бросали гитары под автобус»: поклонник Высоцкого о его похоронах Москвич Песковой: на похоронах Высоцкого люди кидали гитары под автобус с телом

На похоронах Владимира Высоцкого в июле 1980 года люди плакали, многие бросали свои гитары под автобус с телом артиста, провожая его в последний путь, рассказал NEWS.ru поклонник барда, москвич Вячеслав Песковой. Он добавил, что людей было так много, что многие, как и он, не смогли попасть на Ваганьковское кладбище на захоронение.

Очень много людей было, был конный конвой. Я не смог сюда попасть на Ваганьковское, от станции метро «Беговая» была большая очередь, дошел до ворот. Многие плакали, бросали гитары под автобус в последний путь, — сказал Песковой.

Поклонник артиста рассказал, что «заболел» им с 1968 года, стал слушать его песни, собирать его фотографии. Песковой работал сантехником, делал ремонт у жены Валерия Золотухина Тамары и попросил артиста, чтобы он провел его на спектакль Высоцкого. Золотухин помог и поклонник смог попасть на постановку Юрия Любимова «Десять дней, которые потрясли мир» в театре на Таганке, в которой у Высоцкого было несколько ролей.

Ранее появились кадры памятных мероприятий на Ваганьковском кладбище в Москве, приуроченных к 45-й годовщине Высоцкого. Люди приходили к могиле артиста с цветами, пели его песни и читали его стихи.