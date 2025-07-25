Поклонники собрались у могилы Высоцкого и попали на видео На Ваганьковском кладбище прошли мероприятия в память о Высоцком

Появились кадры памятных мероприятий на Ваганьковском кладбище в Москве, приуроченных к 45-й годовщине смерти известного советского актера и поэта Владимира Высоцкого, сообщил корреспондент NEWS.ru. Люди приходили к могиле артиста с цветами, пели его песни и читали молитвы.

У могилы собрались десятки человек. Один из пришедших принес с собой гитару — вокруг него образовался полукруг, и начался живой импровизированный концерт. Мужчина исполнил стихи и песни Высоцкого. На кладбище также провели богослужение, священник прочитал молитвы.

Ранее стало известно о создании уникального цифрового шоу «Высоцкий. Высота», в котором Высоцкий «вернется» на сцену в виде цифрового аватара. Как пояснил генеральный продюсер проекта Александр Мамонов, эта инициатива не преследует коммерческих целей. По его словам, она направлена на сохранение культурного наследия и знакомство молодого поколения с творчеством артиста.

Ранее в биографии Высоцкого отмечались многочисленные мистические совпадения, которые сам артист воспринимал как знаки судьбы. Во время поездки по древним городам майя в 1977 году он с изумлением обнаружил свое лицо среди высеченных на стенах изображений, которые, по словам экскурсовода, изображали "людей, больных душой".

Особое внимание привлекают цифровые совпадения, связанные с датой его смерти 25 июля 1980 года: ровно 15 лет после брака с Людмилой Абрамовой, полгода от дня рождения и месяц со дня смерти сестры Марины Влади. А накануне гибели Высоцкий, предчувствуя кончину, прощался с близкими, заявляя, что не доживет до утра.