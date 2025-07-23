«Оживленный» с помощью технологий Высоцкий споет перед молодежью в Москве «Цифровые легенды» применят аватар Высоцкого для выступления на шоу в Москве

Известный советский певец, актер и поэт Владимир Высоцкий сможет вернуться на сцену в виде цифрового аватара и выступить перед публикой в рамках шоу «Высоцкий. Высота» в Москве, заявил генеральный продюсер шоу, гендиректор организатора шоу — компании «Цифровые легенды» Александр Мамонов в комментарии ТАСС. По его словам, таким образом молодежь получит возможность прикоснуться к наследию артиста.

Это не коммерческий проект, мы видим свою цель и миссию в том, чтобы дать возможность поклонникам Владимира Высоцкого вновь и по-новому встретиться с его творчеством, а аудитории из числа молодежи — прикоснуться к живой легенде, — отметил Мамонов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил в бескультурье людей, отменивших выступление дирижера Валерия Гергиева в Италии. По его словам, интересующиеся искусством западные жители хотели посетить концерт, однако политика стала препятствием для проведения мероприятия. Участники проукраинских митингов, проведением которых объяснили отмену выступления, являются «шароварами», которые не смыслят в культуре, добавил парламентарий.