Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 19:25

«Оживленный» с помощью технологий Высоцкий споет перед молодежью в Москве

«Цифровые легенды» применят аватар Высоцкого для выступления на шоу в Москве

Владимир Высоцкий, 1978 год Владимир Высоцкий, 1978 год Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Известный советский певец, актер и поэт Владимир Высоцкий сможет вернуться на сцену в виде цифрового аватара и выступить перед публикой в рамках шоу «Высоцкий. Высота» в Москве, заявил генеральный продюсер шоу, гендиректор организатора шоу — компании «Цифровые легенды» Александр Мамонов в комментарии ТАСС. По его словам, таким образом молодежь получит возможность прикоснуться к наследию артиста.

Это не коммерческий проект, мы видим свою цель и миссию в том, чтобы дать возможность поклонникам Владимира Высоцкого вновь и по-новому встретиться с его творчеством, а аудитории из числа молодежи — прикоснуться к живой легенде, — отметил Мамонов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил в бескультурье людей, отменивших выступление дирижера Валерия Гергиева в Италии. По его словам, интересующиеся искусством западные жители хотели посетить концерт, однако политика стала препятствием для проведения мероприятия. Участники проукраинских митингов, проведением которых объяснили отмену выступления, являются «шароварами», которые не смыслят в культуре, добавил парламентарий.

Москва
Владимир Высоцкий
технологии
концерты
шоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии раскрыли подробности ситуации с пошлинами США против ЕС
МИД Турции назвал конечную цель переговоров в Стамбуле
«Зеленский истерит»: почему Запад «зажал» ЗРК Patriot и при чем тут Трамп
Умер отец хоррора «Сын дьявола»
Министру «влетело» за фаллоимитирующий костюм IOWA на детском концерте
Участник СВО отказался сдавать детей в детдом и добился демобилизации
Переговоры России и Украины в полном составе начались в Стамбуле
Египетского фехтовальщика увезли в больницу после поединка с россиянином
Ужин за 15 минут: курица в соусе, после которой не надо мыть гору посуды
В Курской области ввели новую выплату для потерявших жилье
Названо количество сбитых над Севастополем дронов ВСУ
В Польше раскрыли, при каком раскладе Украине нет места в Евросоюзе
«Я утонул в материалах»: адвокат о деле арестованного главреда Baza
Сонник: зомби-апокалипсис. Секреты подсознания. Расшифруйте кошмар!
Убийство таксиста и сожжение лисы на Вечном огне: дикие ЧП за день
Овечкин признался, что испытал на льду после рекордной шайбы
Не выходя из дома: как оформить международные права
Переговоры глав делегаций России и Украины стартовали в Стамбуле
Ключ к льготам и бонусам: как оформить единую карту петербуржца
Секретный аэродром в огне, кара за коррупцию, диаспоры паникуют: что дальше
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.