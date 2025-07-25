Передозировка наркотиками или убийство: как на самом деле умер Высоцкий

25 июля 45 лет назад умер поэт, актер театра и кино, бард, заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий, чей вклад в русскую культуру сравнивают с вкладом Александра Пушкина. Высоцкий тоже был голосом поколения, личностью невероятно харизматической, чья жизнь и гибель были окутаны тайнами и мифами. Все версии смерти Высоцкого и мистика в его жизни — в материале NEWS.ru.

Как Высоцкий якобы подавился рыбной костью

Народная молва хоронила Владимира Высоцкого много раз, говорили, что он повесился, застрелился и даже подавился рыбной костью. Артист и сам давал поводы: он пережил две клинические смерти, несколько раз попадал в дорожные аварии и однажды побывал в реанимации. На одном из концертов он комментировал слухи о своей «преждевременной кончине».

«Все мы в какой-то период нашей жизни страдаем от слухов… Несколько раз я уже похоронен, несколько раз уехал, несколько раз отсидел, причем такие сроки, что еще лет сто надо прожить… Одна девочка из Новосибирска меня спросила: „Правда, что вы умерли?“ Я говорю: „Не знаю“», — цитировал актера журнал «Смена».

Правда ли, что Высоцкий на самом деле несколько раз чуть не умер

Артист несколько раз чуть не погиб. Первое чудесное спасение произошло, когда Высокому было десять лет и он играл в пригороде Берлина (отец Высоцкого был связистом) с другими детьми. Мальчишки нашли склад боеприпасов и бросили в костер мину. Многие получили серьезные увечья, и только Вова остался цел и невредим.

В 30 лет Высоцкий тоже чуть не умер. Он отмечал свой юбилей в компании друзей, и ему стало плохо, из горла пошла кровь — разорвался крупный сосуд. Окружающие вызвали скорую помощь, артиста доставили в больницу и откачивали десять часов, хотя никто уже не верил, что он выживет.

Фото: Alexandr Graschenkov/Global Look Press

Высоцкий любил красивые автомобили, кататься на быстрой скорости и мог сесть за руль нетрезвым. Однажды в его машину чуть не врезалась «Волга», водитель которой потерял сознание. Она задела его по касательной, хотя все могло быть намного хуже.

В другой раз он искал что-то в бардачке, отвлекся от дороги и, когда поднял глаза, увидел перед собой грузовик, груженный трубами. Высоцкий успел резко нажать на тормоз, его машина остановилась, из грузовика вылетела огромная труба, разбила лобовое стекло и пролетела над головой актера, не оставив на нем и царапины.

Самый известный случай, который нашел отражение в биографическом фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», произошел с актером в Бухаре. Высоцкий страдал от наркотической зависимости, на гастролях в Узбекистане у него остановилось сердце, его спас укол в сердце, который сделал личный врач артиста Анатолий Федоров.

Другая мистика в жизни Высоцкого

В жизни Высоцкого было много мистических, не поддающихся объяснению совпадений. Артист дважды был в Мексике — в 1975 и 1977 годах, мексиканская пресса много о нем писала. Во второй визит актер решил посмотреть архитектурные памятники племени майя. На одном из них он вдруг обнаружил изображение своего лица. Высоцкий был поражен. Экскурсовод сказал ему, что на стенах древнего города высечены люди, которые «больны душой», и это произвело на артиста большое впечатление.

В смерти Высоцкого много совпадений в цифрах. Артист умер 25 июля 1980 года, а ровно 15 лет назад он заключил брак с Людмилой Абрамовой. Между днем рождения Высоцкого (25 января 1938 года. — NEWS.ru) и днем его смерти прошло ровно полгода. Ровно месяц прошел между смертью сестры жены Высоцкого Марины Влади Татьяны и его смертью.

За день до своего ухода из жизни артист слово предчувствовал беду и попрощался с друзьями. Он говорил, что до утра не доживет.

Владимир Высоцкий Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Как умер Высоцкий: все версии смерти

В заключении о смерти Высоцкого сердечно-сосудистая недостаточность указана в качестве причины. Но вскрытие тела не проводилось, родители артиста были категорически против.

На протяжении долгих лет у артиста формировались алкогольная и наркотическая зависимости. Высоцкий пытался лечить алкоголизм, его кодировали, но он все равно срывался и пил.

Из состояния запоя Высоцкого выводили с помощью наркотиков — морфия. Друг поэта Валерий Янклович в документальном фильме Первого канала «Высоцкий. Последний год» рассказывал, что, вероятно, один раз медики не рассчитали, ввели повышенную дозу и сформировали новую зависимость, от которой артист пытался избавиться.

Летом 1980 года в Москве проходили Олимпийские игры, аптеки были под особом контролем, и Высоцкий стал больше пить. По одной версии, ему все-таки сделали укол наркотика, и у него случился инфаркт. По другой — у Высоцкого произошла асфиксия, у него запал язык после ввода ему седативных веществ, и он задохнулся.

В 2015 году капитан милиции Павел Николаев, который в период смерти Высокого работал участковым и был на месте происшествия, в эфире программы «Прямой эфир» выдвинул версию убийства артиста. По его словам, друзья связали разбушевавшегося Высоцкого, положили на балконе и забыли, они нашли его спустя несколько часов уже мертвого. Николаев настаивал, что нельзя было этого делать, так как у Высоцкого были больные сосуды, то есть считал это убийством по неосторожности.

Похороны Владимира Высоцкого Фото: Aleksandr Sternin/Global Look Press

Израильский публицист Марк Эпельзафт высказывал версию, что Высоцкого убили спецслужбы, потому что он готовился сбежать из СССР в США и допустить этого было нельзя. Во время холодной войны она звучала для многих вполне убедительно.

Польская журналистка Марлена Зимна, автор книги-расследования «Кто убил Высоцкого», утверждала, что перед смертью артиста накачали сильнодействующими наркотическими веществами, убили медленно, но верно.

Главного свидетеля и личного врача Высоцкого, которой был с ним в те дни, уже нет в живых. Он переехал жить в Израиль и позже умер при странных обстоятельствах.

Писатель Федор Раззаков, посвятивший загадке гибели артиста книгу, предполагает, что смерть Высоцкого была выгодна руководству страны и за ней могли стоять сотрудники КГБ.

«Но почему его не лечили от наркомании и не перекрыли доступ к наркотикам? Почему последние дни он провел в агонии, а его не везли в больницу друзья-врачи, которые по какому-то неписаному правилу отвечали за здоровье барда? Уверен, что в архивах спецслужб есть ответы на многие вопросы», — пишет Раззаков.

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