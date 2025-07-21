Раскачался и готовится к новой роли: как служит Глеб Калюжный

Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу, рассказал журналистам о впечатлениях от армии. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» отметил, что всем доволен. NEWS.ru поговорил с директором артиста Григорием Суховым и узнал еще больше подробностей.

Что сказал Глеб Калюжный об армии

Спустя два месяца срочной службы принял воинскую присягу. После важного события актер рассказал журналистам, что его все устраивает в армии, хорошо кормят и сослуживцы не донимают. Он набрал восемь килограммов за счет увеличения мышечной массы. Калюжный отметил, что на воинской службе нет таких возможностей, как на гражданке, но это совершенно нормально.

В марте 2025-го на Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии. В течение шести лет он игнорировал повестки и менял место жительства. Максимальное наказание по статье № 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — два года лишения свободы. Но для Глеба все закончилось хорошо — его просто отправили служить в армию.

Глеб Калюжный Фото: NEWS.ru

Где служит Глеб Калюжный

Калюжный служит в Семеновском полку, который считается одним из двух старейших гвардейских полков Российский императорской армии, его история начинается в 1683 году.

На сервисе «Яндекс. Карты» у полка очень хорошие отзывы. Многие пишут: они рады тому, что их близкий родственник — сын, брат или жених — проходил службу именно в этом полку. «У меня крестник служит в Семеновском полку, знаете, что я могу сказать: мы очень довольны, что он попал именно сюда, отношение командиров замечательное. Дедовщина отсутствует от слова совсем. Питание хорошее. Нет ни унижений, ни оскорблений и чего-то подобного. Мы переживали, переживаем и будем переживать за нашего солдатика, но то, что я перечислила выше, играет огромную роль для нас», — написала отзыв Екатерина.

В каком именно подразделении служит Калюжный, неизвестно, он или его представители не уточняли эту информацию.

Что рассказал директор Калюжного о его службе

Директор Глеба Калюжного Григорий Сухов рассказал NEWS.ru, что у артиста все хорошо. Актер пригласил его, маму и бабушку на церемонию принятия воинской присяги в полку, которая проходила в эти выходные. Перечень лиц, которые могли присутствовать, был ограничен, поэтому друзья артиста не смогли там быть.

Григорий Сухов и Глеб Калюжный Фото: Личный архив Григория Сухова

По словам Сухова, актер активно занимается спортом и раскачался. День солдата буквально расписан по минутам, поэтому создавать креатив для будущих проектов и сочинять стихи (У Калюжного есть такое хобби. — NEWS.ru) он может только в час отдыха.

У артиста, по словам директора, много планов на 2026 год, например, выпустить фильм. «Снимать мы планируем, когда Глеб уже вернется из армии, чтобы он в том числе мог сыграть одну из главных ролей. У нас сейчас три полных метра разрабатывается и два сериала, мы находимся в подготовительном периоде», — отметил Сухов.

28 августа этого года в одном из онлайн-кинотеатров выйдет короткометражный фильм «Не та кнопка», в котором Глеб участвовал как креативный продюсер. На 8 октября намечена премьера фильма «Первый на Олимпе» о первом советском олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове, в котором Калюжный сыграл главную роль.

Как относятся сослуживцы к Калюжному

Пока к Глебу не было никаких нареканий, армейское начальство хвалит его за дисциплинированность и инициативность. Среди военнослужащих отношение к Калюжному, по словам его менеджера, хорошее, положительное.

«Многие ребята говорят ему теплые слова за его роли: за „Вампиров средней полосы“, „Трепачей“, некоторые помнят его фильм „14+“. Многие знают, что Глеб снимался в военно-патриотическом фильме „Малыш“, съемки проходили в Мариуполе и в Донецкой области», — рассказал Сухов.

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