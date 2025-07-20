Составлен список звезд, которых подозревают в связи с темными силами

Некоторые западные знаменитости открыто признавались, что ради славы чуть ли не «заключили сделку с дьяволом». В российском шоу-бизнесе некоторых тоже подозревают в связи с темными силами. Кто из отечественных звезд сам говорил об этом и как такой договор повлиял на их карьеру — в материале NEWS.ru.

Откуда взялась идея о сделке с дьяволом

Договор с дьяволом — довольно распространенная тема в литературе и искусстве западного Средневековья и Нового времени. Самый известный ее пример — сюжет поэмы Гете «Фауст». Ученый Фауст заключает сделку с духом зла Мефистофелем, правда, не ради славы или другой личной выгоды, а ради познания жизни.

Уже в наше время западные артисты не раз признавались, что продали душу дьяволу ради популярности. «Я знаю, что „Битлз“ будут иметь такой успех, какой не имел ни один рок-н-ролл-музыкант, ни одна группа, ведь я ради этого успеха продал душу дьяволу», — говорил Джон Леннон.

«Я продал свою душу дьяволу. Я знаю, что это была паршивая сделка, но, по крайней мере, он пришел с подарками…» — заявлял рэпер Каньэ Уэст.

12-й сезон сериала «Американская история ужасов» полностью посвящен идее взаимодействия селебрити с темными силами. Пиар-агент, которую сыграла Леди Гага, — исчадие ада, помогает своей подопечной ценой продажи души получить кинопремию и стать успешной актрисой Голливуда.

В реальной жизни режиссера Романа Полански подозревали в том, что он принес беременную жену Шэрон Тейт, убитую членами секты Мэнсона, в жертву темным силам.

Как Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) набил татуировку «666»

Российские звезды не настолько откровенны, как их западные коллеги из шоу-бизнеса. Поводы подозревать их в связи с темными силами могут быть самыми разными: татуировки, собственные высказывания и комментарии, странные жесты, а еще внезапный чудесный взлет карьеры, когда из абсолютно неизвестного персонажа человек в течение короткого времени превращался в суперзвезду.

Сначала рэпер Алишер Моргенштерн занимался пародиями на российский рэп. В какой-то момент он кардинально пересмотрел свои взгляды, сам стал писать и исполнять музыку, похудел и поработал над телом в спортзале.

Алишер Моргенштерн Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На щеке Моргенштерн сделал татуировку пентаграммы, на лбу набил три шестерки, которые считаются числом дьявола. Позже артист их свел, но интернет, как говорится, помнит все. Сама фамилия «Моргенштерн» переводится как «утренняя звезда». Так же в Библии звучит одно из имен дьявола.

Сам артист признавался, что в 15–16 лет «просил дьявола» о популярности.

Уже после того, как артист свел с лица татуировку «666», он был признан иноагентом, ему пришлось покинуть Россию, его заработки упали.

«Пугачева вела себя как великая рыжая ведьма»

76-летняя певица Алла Пугачева пережила четырех генсеков, трех президентов, о ней сочиняли анекдоты и рассказывали мистические истории. О сверхъестественных способностях артистки в российском шоу-бизнесе до сих пор ходят легенды.

Об экстрасенсорных способностях певицы писал ее бывший директор Олег Непомнящий в книге воспоминаний «Если наступит завтра».

«Если Алла не хотела разговаривать с человеком, то тот не мог даже слова произнести, словно каменел. А как она Вечный огонь в одном из городов только силой мысли погасила, а потом еще говорила: „Вот видите!“ Пугачева вела себя как великая рыжая ведьма!» — утверждал Непомнящий.

Гитарист артистки Александр Левшин также говорил, что Пугачева обладала даром. По его словам, ее предсказания сбывались с пугающей точностью.

Клара Новикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юмористка Клара Новикова подтвердила это в интервью NEWS.ru. Она вспомнила, как на одном из конкурсов Пугачева предсказала свой номер в жеребьевке.

«Я пришла посмотреть, как у вокалистов проходит жеребьевка. И вот вышла на сцену рыжая бестия и сказала: „У меня будет номер 13!“ Листочки с номерами находились в шляпе-цилиндре. Алла вытянула действительно номер 13! „Что я говорила, у меня будет тринадцатый!“ — проговорила Алла», — рассказала Новикова.

Фотограф Григорий Кузьмин утверждал, что артистка силой мысли может отключить любую техническую аппаратуру. Как отмечали другие люди из окружения певицы, Пугачева даже могла лечить. Во время съемок концерта «Новые песни о главном» в 2007 году певица помогла снять головную боль Александру Маршалу.

«Я сейчас тебя вмиг излечу!» — воскликнула Пугачева и, как заправский экстрасенс, стала водить руками над головой Маршала. И через пять минут тот уже беззаботно порхал за кулисами», — писал сайт kp.ru.

Бывшая жена Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева была уверена, что Пугачева наложила проклятье на их семью, из-за нее они с артистом развелись, а двое их общих детей погибли. «Это Пугачиха, мне Глоба сказал сам лично. Против семьи — это какое надо иметь злорадство», — говорила Артемьева.

Ясновидящая Дарья Миронова говорила, что Пугачева — «ведьма всея Руси», у нее очень сильная энергическая связь с близкими, поэтому вслед за ней болеют ее друзья.

Странные жесты Ольги Бузовой

Ольгу Бузову неоднократно подозревали в том, что она тоже входит в список звезд, «продавших душу» темным силам. Как и Моргеншертн, Ольга стала популярной и единственная из всех участников ток-шоу «Дома-2» добилась такого успеха.

Раньше Ольга делала на сцене жест сложенными вместе двумя пальцами, который еще назвали жестом акушера. Многие его посчитали сатанинским. Также Бузова перед выступлением очерчивала в воздухе перевернутый треугольник.

Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица даже была вынуждена прокомментировать свой предполагаемый «контракт» с дьяволом. Она заявила, что, несмотря на все домыслы и слухи, несет в мир только добро.

«Я транслирую любовь и добро в своих песнях, в своих образах и высказываниях. Я делаю добро злу назло. В моем сердце правда нет ненависти и негатива», — сказал Бузова.

Вероятно, все жесты артистки лишены символического значения и это была всего лишь попытка привлечь внимание аудитории.

За что Киркорова обвиняли в сатанизме

В марте 2025 года певица Вика Цыганова обвинила коллегу по сцене Филиппа Киркорова в заключении дьявольского контракта с кондитерской фабрикой. В Telegram-канале она написала, что певец заключил рекламный договор с компаний «Конти-рус», которая была филиалом украинского кондитерского производственного объединении, но в 2023-м была национализирована и стала российской.

По словам Цыгановой, Киркорову заплатили 6 666 666 рублей. «Число дьявола в гонораре артиста нисколько не смутило, и в клипе засветились конфеты „Конти“. Кто бы сомневался — за деньги „да“. Мимикрия — его сущность, а деньги — единственный Бог, которому он поклоняется. Поэтому песенки Киркорова пусты и бездушны», — писала артистка.

В адрес Киркорова были и другие обвинения в дьяволопоклонничестве. Представители Российского фонда трансперсональной психологии Евгений Файдыш и Дмитрий Рязанов в работе «Современные симулякры духовных традиций древности (опасности тоталитарных сект и методики их распознавания)» писали об элементах черной мессы и бесовщины в шоу Киркорова. В качестве примера они приводили шоу, устроенное певцом на «Песне года — 2017» в Государственном Кремлевском дворце, где он исполнил песню «Химера».

Филипп Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сценарий клипа таков: вначале Киркоров в черном костюме поёт, а Химера — мужчина с копытами и закрытым лицом, одетый в красный обтягивающий костюм, танцует. Затем мужчина-Химера обнимает певца сзади и „исчезает“, а Филипп оказывается в красном костюме Химеры. Таким образом, проигрывается процесс вхождения демона в человека, приводящий к демоническому ченнелингу (одержанию). Также в клипе участвует группа танцовщиков (мужчин и женщин) в костюмах обнаженных. И все это происходит на фоне „адского“ огненного пейзажа», — пишут авторы.

Они приводят еще один более известный случай, вызвавший негодование верующих. В 2022-м на пасхальной неделе Киркоров выступал все в том же Государственном Кремлевском дворце на концерте в честь своего 55-летнего юбилея и спел песню «Мария Магдалена», танцуя на огромном кресте.

«Помимо демонстрации откровенной дьявольщины в виде раскачивающегося на цепях Сатаны, „проявляющегося“ черно-белого лика и прочего Киркоров пел свою песню, стоя на поваленном кресте! То есть здесь мы имеем дело с классическим ведовским ритуалом поклонения Дьяволу, который в обязательном порядке содержит элементы надругательства над священными предметами христианства. Кстати, отметим, что Филипп Киркоров еще в 2001 году в так называемом мюзикле по мотивам „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ играл не кого-нибудь, а черта!» — пишут Файдыш и Рязанов.

Присутствие Киркорова на Евровидении-2022 в итальянском Турине авторы также трактовали как поклонение темным силам. По их словам, то, что происходило там, было не чем иным, как коллективной черной мессой, и Киркоров, по их версии, не мог пропустить это событие.

Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Джигурда и его ритуалы

В поклонении дьяволу подозревают и эпатажного артиста Никиту Джигурду. Все тело актера покрыто мистическими татуировками, он носит ритуальные украшения, любит изображения черепов и не скрывает, что проводит оккультные обряды.

Джигурда изучил эзотерику, по его словам, по трудам Рериха и Елены Блаватской.

В 2016 году Джигурда, по его словам, совершил оккультный обряд для победы Хилари Клинтон на выборах в США, но она проиграла. В 2020-м Джигурда признался, что ради артиста Михаила Ефремова он также совершил оккультный обряд для установления истинных причин ДТП, впрочем, это не помогло коллеге актера, он был осужден.

Джигурда периодически делает странные заявления мистического характера. Он заявлял, что «энергетически выпорет» сектоведа Александра Дворкина, а о российском шоу-бизнесе сказал, что «крутит» его на «духовном фаллосе».

Некоторые полагают, что увлечение эзотерикой Джигурды — это не просто пиар, эпатаж, часть его скандального образа, а правда: певца действительно интересуют потусторонние миры и у него есть опыт общения со сверхъестественным.

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