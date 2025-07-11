Канье Уэста обвинили в изнасиловании и торговле людьми Экс-ассистентка Уэста Пишотта обвинила его в изнасиловании и торговле людьми

Бывшая ассистентка американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта дополнила свой иск против музыканта, сообщает издание Variety. В частности, она обвинила его в сексуализированном насилии, побоях, гендерной дискриминации и незаконном лишении свободы. Кроме того, Пишотта утверждает, что Уэст замешан в торговле людьми.

Уэст неоднократно настаивал, чтобы она присоединилась к его сексуальным контактам, на что она отказывалась. Однажды Йе пытался проникнуть в нее пальцами. В другой раз он принудительно совершил с ней оральный секс, — говорится в жалобе.

По словам экс-ассистентки рэпера, он позволял себе непристойные комментарии о ее теле. Помимо этого, Уэст требовал, чтобы Пишотта носила обтягивающую одежду. Она утверждает, что знаменитость «лапал» ее, заставлял смотреть, как он занимается сексом с другими, и преследовал после увольнения.

Ранее Уэст, разразившийся серией постов о любви к Адольфу Гитлеру и антисемитскими высказываниями, заявил, что не является нацистом. Он утверждает, что пришел к этому выводу после дальнейших размышлений.