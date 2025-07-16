Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 22:52

Случайные прохожие сфотографировали гуляющую по Юрмале Пугачеву

В Сети появилось фото гуляющей по Юрмале Пугачевой

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время прогулки в Юрмале певица Алла Пугачева случайно встретила прохожих, которые попросили сделать с ней фото. Певица улыбалась и была в хорошем настроении.

Недавно 76-летняя артистка вышла на улицу в необычном для себя образе: с ярким макияжем, париком и в молодежной кофте с джинсами. Фанаты отметили, что такую встречу с Пугачевой можно считать удачей, ведь она редко соглашается на фотографии с прохожими. В этом году артистка усилила меры безопасности: теперь рядом с ней всегда находятся двое телохранителей вместо одного, чтобы обеспечить ее комфорт и защиту.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что Алла Пугачева не хотела, чтобы она появлялась на телевидении. В интервью журналистке Надежде Стрелец артистка отметила, что ее почти не приглашали в телепрограммы, так как она могла составить серьезную конкуренцию.

До этого биограф Пугачевой писатель Федор Раззаков рассказал, что народный артист России Филипп Киркоров в нулевые успел заработать десятки миллионов долларов. По его словам, эти деньги он вложил в несколько бизнесов в России и за рубежом, которые сейчас приносят артисту хорошие дивиденды.

Алла Пугачева
юрмала
фото
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стилист Влад Лисовец назвал три главных модных тренда лета
Рэп о Путине, борьба с раком, новая операция: как живет Николай Дроздов
Секрет в зернах горчицы — мариную огурцы по-польски
Мэр Львова предложил обменять пленных украинцев на останки советских воинов
Мариную за час: салат из огурцов с луком без заморочек
Силы ПВО сбили рой дронов ВСУ над регионами России
Ребенок убил новорожденную девочку в больнице
Семья утонула в реке во Владимирской области
Прилепин или Хабенский? Кто возглавит МХАТ им. Горького, объединят ли с МХТ
Стало известно число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Белгород
Случайные прохожие сфотографировали гуляющую по Юрмале Пугачеву
Baza сообщила об атаке дронов ВСУ по Белгороду
Штрафы для россиян за VPN, Instagram и поиск: что точно нельзя, как накажут
Пару дронов ВСУ подавили в Смоленской области
Названо число пострадавших из-за удара ВСУ по Горловке
Калек и женщин не осталось — взялись за пенсионеров: ВСУ вербуют 60-летних
Путин жестко ответил на ультиматумы Трампа
В Госдуме призвали отменить концерт звезд 90-х
Составлен список уехавших звезд, которые могут вернуться в РФ в 2025 году
Стало известно, сколько ВСУ смогут держать оборону в Краматорске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.