Случайные прохожие сфотографировали гуляющую по Юрмале Пугачеву

Во время прогулки в Юрмале певица Алла Пугачева случайно встретила прохожих, которые попросили сделать с ней фото. Певица улыбалась и была в хорошем настроении.

Недавно 76-летняя артистка вышла на улицу в необычном для себя образе: с ярким макияжем, париком и в молодежной кофте с джинсами. Фанаты отметили, что такую встречу с Пугачевой можно считать удачей, ведь она редко соглашается на фотографии с прохожими. В этом году артистка усилила меры безопасности: теперь рядом с ней всегда находятся двое телохранителей вместо одного, чтобы обеспечить ее комфорт и защиту.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что Алла Пугачева не хотела, чтобы она появлялась на телевидении. В интервью журналистке Надежде Стрелец артистка отметила, что ее почти не приглашали в телепрограммы, так как она могла составить серьезную конкуренцию.

До этого биограф Пугачевой писатель Федор Раззаков рассказал, что народный артист России Филипп Киркоров в нулевые успел заработать десятки миллионов долларов. По его словам, эти деньги он вложил в несколько бизнесов в России и за рубежом, которые сейчас приносят артисту хорошие дивиденды.