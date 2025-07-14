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14 июля 2025 в 14:33

Успенская раскрыла причину своей обиды на Пугачеву

Успенская заявила, что Пугачева не хотела ее появления на телевидении

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская заявила, что Алла Пугачева не хотела, чтобы она появлялась на телевидении. В интервью журналистке Надежде Стрелец артистка отметила, что ее почти не приглашали в телепрограммы, так как она могла составить серьезную конкуренцию.

[Пугачева] меня ценила, но не доказывала этого, когда было нужно. Когда были «Рождественские встречи», она не приглашала меня. Приглашала Наталью Медведеву — певицу, эмигрантку, жену Эдуарда Лимонова, а до этого она была женой моего мужа. Вот ее она пригласила, а мне сказала: «Все, у нас уже нет эфирного времени», — отметила Успенская.

Ранее певица в том же интервью отмечала, что актера Михаила Ефремова, освободившегося по УДО, снова будет ждать успех на сцене. Она заявила, что удачное выступление на сцене будет единственным шансом для артиста очистить свою репутацию.

Ранее биограф Пугачевой писатель Федор Раззаков рассказал, что народный артист России Филипп Киркоров в нулевые успел заработать десятки миллионов долларов. По его словам, эти деньги он вложил в несколько бизнесов в России и за рубежом, которые сейчас приносят артисту хорошие дивиденды.

Россия
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Любовь Успенская
Алла Пугачева
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