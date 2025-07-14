«Великий актер»: Успенская раскрыла, что ждет Ефремова после выхода по УДО

Актера Михаила Ефремова, освободившегося по УДО, снова будет ждать успех на сцене, выразила уверенность певица Любовь Успенская. В интервью блогеру Надежде Стрелец она заявила, что удачное выступление на сцене будет единственным шансом для артиста очистить свою репутацию.
Казалось бы, его карьере конец. Но так не будет <…>. У него сегодня единственный шанс есть. Выйти в спектакле и сыграть так, чтобы замороженные сердца растаяли, чтобы люди плакали и забыли все. И понимали, что перед ними великий актер стоит. Только таким путем можно себя очистить и оправдать <…>. Талант прощает всё, — сказала Успенская.
Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что Ефремов может приступить к репетициям в новом спектакле театра «Мастерская „12“» в сентябре-октябре. По его словам, это будет постановка, основанная на его фильме «Без свидетелей». Он выразил надежду, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения и сдержит обещания о возвращении на сцену.
Как считает театральный обозреватель Марина Райкина, Никита Михалков пригласил Михаила Ефремова для укрепления своего театра. Она отметила, что у Ефремова есть актерское имя, он хороший комический и драматический актер.