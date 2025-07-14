«Великий актер»: Успенская раскрыла, что ждет Ефремова после выхода по УДО Певица Успенская предрекла успех Ефремову после освобождения из тюрьмы по УДО

Актера Михаила Ефремова, освободившегося по УДО, снова будет ждать успех на сцене, выразила уверенность певица Любовь Успенская. В интервью блогеру Надежде Стрелец она заявила, что удачное выступление на сцене будет единственным шансом для артиста очистить свою репутацию.

Казалось бы, его карьере конец. Но так не будет <…>. У него сегодня единственный шанс есть. Выйти в спектакле и сыграть так, чтобы замороженные сердца растаяли, чтобы люди плакали и забыли все. И понимали, что перед ними великий актер стоит. Только таким путем можно себя очистить и оправдать <…>. Талант прощает всё, — сказала Успенская.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что Ефремов может приступить к репетициям в новом спектакле театра «Мастерская „12“» в сентябре-октябре. По его словам, это будет постановка, основанная на его фильме «Без свидетелей». Он выразил надежду, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения и сдержит обещания о возвращении на сцену.

Как считает театральный обозреватель Марина Райкина, Никита Михалков пригласил Михаила Ефремова для укрепления своего театра. Она отметила, что у Ефремова есть актерское имя, он хороший комический и драматический актер.