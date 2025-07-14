Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 13:53

«Великий актер»: Успенская раскрыла, что ждет Ефремова после выхода по УДО

Певица Успенская предрекла успех Ефремову после освобождения из тюрьмы по УДО

Михаил Ефремов в сцене из спектакля «Чапаев и Пустота» Михаил Ефремов в сцене из спектакля «Чапаев и Пустота» Фото: Игорь Агеенко/ТАСС

Актера Михаила Ефремова, освободившегося по УДО, снова будет ждать успех на сцене, выразила уверенность певица Любовь Успенская. В интервью блогеру Надежде Стрелец она заявила, что удачное выступление на сцене будет единственным шансом для артиста очистить свою репутацию.

Казалось бы, его карьере конец. Но так не будет <…>. У него сегодня единственный шанс есть. Выйти в спектакле и сыграть так, чтобы замороженные сердца растаяли, чтобы люди плакали и забыли все. И понимали, что перед ними великий актер стоит. Только таким путем можно себя очистить и оправдать <…>. Талант прощает всё, — сказала Успенская.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что Ефремов может приступить к репетициям в новом спектакле театра «Мастерская „12“» в сентябре-октябре. По его словам, это будет постановка, основанная на его фильме «Без свидетелей». Он выразил надежду, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения и сдержит обещания о возвращении на сцену.

Как считает театральный обозреватель Марина Райкина, Никита Михалков пригласил Михаила Ефремова для укрепления своего театра. Она отметила, что у Ефремова есть актерское имя, он хороший комический и драматический актер.

Россия
Любовь Успенская
Михаил Ефремов
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высмеяли деятельность «коалиции желающих»
Политолог раскрыл план Келлога по шантажированию Украины
Адвокат раскрыл, чью незавидную судьбу повторяет блогер Subo
МЧС уточнило число жертв удара молнии в Тульской области
Когда кухня — это вторая гостиная: техника, которую не хочется прятать
Власти отреагировали на данные о перекрытии мигрантами дороги военному авто
«Вселяет веру»: Москалькова объявила о продлении важной акции на Украине
Трагедия с женой, съемки обнаженной дочери: как жил режиссер Юрий Мороз
Полиция разыскивает туристов после драки на канатной дороге в Сочи
ЦАХАЛ раскрыл цель удара по югу Сирии
Завалит Киев оружием, введет санкции: почему Трамп хуже Байдена для России
В Госдуме назвали нюансы выплаты пенсий при переезде
ФСБ показала видео ликвидации украинского агента под Тюменью
Раскрыто, что должен сделать Трамп для остановки конфликта России и Украины
Путин вспомнил советскую песню в ходе совещания по демографии
Страшная очередь на Крымском мосту: угроза БПЛА, опасно ли ехать через ДНР
Цифровой детокс: как снизить зависимость от гаджетов
«Потерял хорошего знакомого»: критик о смерти Мороза
В деле против Акунина упоминается розыгрыш над ним Вована и Лексуса
На Украине разыскивают сбежавших из плена россиян
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.