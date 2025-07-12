«Встречайте»: белорусский ФК подписал Бузову в состав команды

Белорусский футбольный клуб «Витебск» подписал в свой состав российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову, сообщила пресс-служба команды. В публикации клуба отмечается, что в скором времени новый игрок якобы может дебютировать на поле в матче против команды «Зорки-БДУ».

В женской команде футбольного клуба «Витебск» звездный игрок. Встречайте — Ольга Бузова. Не исключено, что мы увидим нашего звездного игрока на поле уже сегодня в матче против «Зорки-БДУ», — говорится в сообщении.

Ранее психолог Марианна Абравитова проанализировала вирусное видео с поцелуями Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова во время концерта Димы Билана. Специалист убеждена, что данный эпизод представляет собой заранее спланированный пиар-ход. Абравитова обратила внимание на то, что оба артиста давно известны любовью к эпатажу, а использование чужого концерта для подобной провокации лишь подтверждает их намерение привлечь к себе дополнительное внимание.

До этого продюсер Сергей Дворцов раскрыл финансовые запросы Ольги Бузовой. По его данным, за каждый концерт певица получает не менее 2,5 млн рублей. Дворцов отметил высокую востребованность артистки, которую приглашают как на частные корпоративы, так и на масштабные городские мероприятия.