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21 июля 2025 в 16:10

Ефремов расстался с женой. История любви актера и Софьи Кругликовой

Михаил Ефремов и Софья Кругликова Михаил Ефремов и Софья Кругликова Фото: Legion-media.ru

Актер Михаил Ефремов разошелся с женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. По данным СМИ, пара пока не подала документы на развод, так как артист не хочет привлекать к себе внимание, но это вопрос времени. Источник назвал причиной разлада постоянные конфликты в семье и отношения актера с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Что известно о Софье Кругликовой, какой была их история любви с Ефремовым — в материале NEWS.ru.

Кто такая Софья Кругликова

Софья Кругликова — москвичка, она родилась 11 декабря 1971 года в столице. Ее родители были далеки от мира кино и театра: мать работала биологом, отец — инженером. С трех лет Софья начала учиться играть на фортепиано.

С возрастом у девочки обнаружили хорошие вокальные данные, и она стала участницей детской группы Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского. Интересное совпадение, что педагог, оперный режиссер, народный артист СССР Борис Покровский — дед Михаила Ефремова по материнской линии.

После окончания средней школы Софья поступила на отделение хорового дирижирования в Музыкально-педагогическом институте имени М. И. Ипполитова-Иванова.

Получив диплом о высшем образовании, Софья некоторое время искала себя, пробуя в разных отраслях. Она прошла курсы звукорежиссуры Андрея Субботина, который считается одним из лучших в России мастеринг-инженером. После этого Кругликова училась на кафедре звукорежиссуры Российской академии музыки имени Гнесиных.

Кругликова работала с разными музыкантами, среди них — группа «Квартал», проект Гарика Сукачева, Валерий Кипелов. Она сотрудничала со многими профессиональными студиями звукозаписи и была звукорежиссером на «Нашем радио». С 2005 года Кругликова преподает в Гнесинке.

Софья Кругликова Софья Кругликова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Кругликова познакомилась с Ефремовым

Софья — пятая жена Ефремова. До нее он был женат на актрисе Ксении Качалиной. Кругликова и Ефремов познакомились в клубе «Маяк», который находится в здании Театра Владимира Маяковского. Софья была вместе с музыкантами, которых записывала на студии, Михаил - с актерами. Ефремов несколько раз подходил к столику компании Софьи и делал ей предложение руки и сердца в шутку. Во второй раз они встретились в том же клубе в 2002 году, и между ними начались отношения.

Кругликова на тот момент была замужем за французом, а младшей дочери Ефремова Анне-Марии от Качалиной было всего 2,5 года. В итоге отношения Ефремова и его новой пассии переросли в брак. В 2004 году у них родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м родился сын Борис. В 2016 году пара обвенчалась.

Кругликова смирилась с пристрастием мужа к алкоголю, детей постарались изолировать от этого. У Ефремова был отдельный кабинет, где он закрывался. Сама Софья всегда вела здоровый образ жизни: не пила, не курила, обливалась холодной водой.

Что стало причиной расставания Ефремова с женой

После того, как Ефремов попал в колонию за ДТП со смертельным исходом его жене пришлось взять на себя роль главного кормильца семьи и обеспечивать троих детей. Кругликова работала на нескольких работах.

В июне была опубликована новость, что незадолго до выхода на свободу у Ефремова было трехдневное свидание с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Подобные свидания разрешены только с женами, но, возможно, для артиста сделали исключение.

Дарья Белоусова Дарья Белоусова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Слухи о романе Ефремова с Белоусовой ходили уже давно, еще до того, как он был осужден. После того как актера увезли на допрос из съемной квартиры в Казарменном переулке, хозяйка жилья рассказала журналистам, что Белоусова и Ефремов в ней пили, много курили и ущерб от их сожительства якобы составил 356 тысяч рублей. Именно Дарья сидела в машине Сергея Гармаша, когда тот приехал к месту ДТП, писал Life.

Белоусова — актриса театра «Современник», она также снимается в кино и сериалах. Актриса была замужем за братом Чулпан Хаматовой Шамилем Хаматовым, но этот брак продлился недолго, детей у пары не было.

Что будут делить Ефремов и Кругликова

У Михаила Ефремова есть дом в Юрмале, который он купил после рождения сына Бориса. Пятикомнатную квартиру в Плотниковом переулке в знаменитом «доме с писателями» он также купил, когда уже был в браке с Кругликовой.

У пары также есть загородный дом в Подмосковье. В 2019 году актер унаследовал от матери Аллы Покровской квартиру в центре. Пока Ефремов отбывал наказание, он получил в наследство еще две квартиры от дяди: пятикомнатную на Тверской улице и половину трешки на Олимпийском проспекте. Но, вполне вероятно, уже что-то из этого имущества было переоформлено на его детей от других браков. Консьержка дома на Тверской улице рассказала, что в квартире актера уже живут его родственники.

Кроме раздела имущества, суд должен будет определить место жительства несовершеннолетнего сына пары Бориса. С большой долей вероятности, он останется с матерью. По крайней мере, до этого актер всегда оставлял детей на воспитание своим бывшим женам.

Елена Гольянова — российская актриса театра и кино. Первая жена Михаила Ефремова, 1989 год
Елена Гольянова — российская актриса театра и кино. Первая жена Михаила Ефремова, 1989 год
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Елена Гольянова, 2024 год
Елена Гольянова, 2024 год
Фото: Persona Stars/053/Legion-media.ru
Михаил Ефремов и Евгения Добровольская с детьми
Михаил Ефремов и Евгения Добровольская с детьми
Фото: Persona Stars/048/Legion-media.ru
Евгения Добровольская, 2006 год
Евгения Добровольская, 2006 год
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Ксения Качалина, 2001 год
Ксения Качалина, 2001 год
Фото: Денисов Роман/ИТАР-ТАСС
Ксения Качалина, 2022 год
Ксения Качалина, 2022 год
Фото: Persona Stars/053/Legion-media.ru
Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2011 год
Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2013 год
Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2013 год
Фото: Анна Салынская/Legion-media.ru
Софья Кругликова с детьми, 2011 год
Софья Кругликова с детьми, 2011 год
Фото: Legion-media.ru
Дарья Белоусова
Дарья Белоусова
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Дарья Белоусова
Дарья Белоусова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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