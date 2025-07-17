Убитый горем сын Митты, Тарасова на коляске: фото с прощания

Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве

Убитый горем сын Митты, Тарасова на коляске: фото с прощания

В Центральном доме литераторов в Москве прошла церемония прощания с режиссером, народным артистом России Александром Миттой. Кинематографист, создатель первого советского фильма-катастрофы «Экипаж» умер 14 июля от онкологического заболевания на 93-м году жизни. Проститься с ним пришли многие знаменитости.

В последнее время Митта находился в хосписе в состоянии сопора. Позже тело его будет кремировано, а прах захоронят в могиле супруги Лилии.

Церемонию прощания посетили актеры, музыканты, люди, которые работали с режиссером и хорошо его знали. Среди них были замечены гендиректор Первого канала Константин Эрнст, рок-музыкант Гарик Сукачев, актер, режиссер, продюсер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович, актер театра и кино, театральный режиссер Михаил Горевой, худрук Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, актриса Юлия Жженова, актер и режиссер Александр Карпиловский, сценарист Зоя Кудря, кинорежиссер Александр Касаткин и другие известные лица.

«Общение с ним — сказка. Очень образованный, доброжелательный человек. Я даже был свидетелем, как он в Германии читал лекции о нашем советском кино. С каким интересом зарубежная публика смотрела», — сказал Герасимов.

Кадры с церемонии прощания с Миттой — в галерее NEWS.ru.