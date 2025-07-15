Раскрыто внушительное наследство режиссера Митты

Наследство народного артиста России Александра Митты перейдет его единственному сыну Евгению, сообщает aif.ru. Речь идет о квартире на улице Удальцова, 16, студиях рядом с Российской государственной библиотекой и на Малой Грузинской улице в Москве.

Также, по данным издания, Митта упоминал в интервью о загородном доме. Там два помещения — одно для проживания и одно для работы. Открыть наследственное дело родственники могут не ранее чем через шесть месяцев после смерти человека. Супруга Митты Лилия Майорова скончалась в 2022 году. Помимо сына у режиссера есть двое внуков и двоюродный брат, композитор Вениамин Баснер.

Известно, что 92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, причиной смерти Митты стал рак почки. Постановщик ушел из жизни в хосписе, а последние дни народный артист России мог находиться в состоянии сопора. Митту кремируют и похоронят 17 июля рядом с супругой.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ. Глава государства назвал режиссера человеком «самобытного дарования».