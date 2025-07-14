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14 июля 2025 в 20:08

Путин выразил соболезнования семье Митты

Кремль опубликовал телеграмму Путина с соболезнованиями в связи со смертью Митты

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Александра Митты в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля. Глава государства назвал режиссера человеком «самобытного дарования».

Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования. Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей, — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что добрая и светлая память о Митте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег. Также режиссера всегда будут помнить все почитатели его творчества, подчеркнул он.

Ранее помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что Митту похоронят 17 июля. По его словам, постановщик упокоится рядом с супругой.

О смерти Митты утром 14 июля сообщил его сын Евгений. Известно, что 92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, причиной смерти Митты стал рак почки. Постановщик ушел из жизни ночью в хосписе, а последние дни народный артист России мог находиться в состоянии сопора.

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