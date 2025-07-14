Названа дата похорон режиссера Митты

Народного артиста РФ Александра Митту похоронят 17 июля, сообщил помощник режиссера Геннадий Иванов. По его словам, которые приводит ТАСС, постановщик упокоится рядом с супругой.

В четверг <…> [состоятся] похороны на кладбище [рядом] с женой, — сказал собеседник агентства.

О смерти Митты утром 14 июля сообщил его сын Евгений. Известно, что 92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, причиной смерти Митты стал рак почки. Постановщик ушел из жизни ночью в хосписе, а последние дни народный артист России мог находиться в состоянии сопора.

Постановщик известен в первую очередь по киноленте «Экипаж», которая считается первым фильмом-катастрофой в СССР. Также в числе его знаковых работ — картина «Гори, гори, моя звезда» и телесериал «Граница. Таежный роман».

Как считает народный артист России, режиссер Владимир Бортко, Митта запомнится одним из самых грамотных и образованных людей в кино. По его словам, постановщик был теоретиком кинематографа. Бортко признался, что читал книги своего коллеги.