Режиссер Бортко отреагировал на смерть Митты

Народный артист России Александр Митта запомнится одним из самых грамотных людей в кино, заявил NEWS.ru народный артист России, режиссер Владимир Бортко. По его словам, Митта был теоретиком кино.

Я читал его книги, слушал его. Это был один из самых, я бы сказал, грамотных и образованных людей в кино. Это был теоретик кино. Все мы смертны. Очень грустно. Нас все меньше, — отметил Бортко.

О смерти Митты сообщил его сын на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причины не раскрываются. Известно, что Митта боролся с онкологическим заболеванием.

Последние две недели режиссер провел в больнице. Дата и место прощания с ним еще не объявлены.

Постановщик известен в первую очередь по киноленте «Экипаж», которая считается первым фильмом-катастрофой в СССР. Также в числе его знаковых работ — картина «Гори, гори, моя звезда» и телесериал «Граница. Таежный роман».

Ранее появилась информация, что Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Что именно стало причиной, не уточняется. А в начале июля помощник режиссера подтвердил, что того госпитализировали после случившегося.