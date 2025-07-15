Сын Митты сделал неожиданное заявление о похоронах режиссера

Народного артиста России Александра Митту кремируют, сообщил ТАСС его сын Евгений Митта. Процедура состоится после похорон кинорежиссера. Он ушел из жизни 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни.

Будет кремация, где не будет посторонних, — сказал сын Митты.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Александра Митты. Глава государства назвал режиссера человеком «самобытного дарования». Путин отметил, что добрая и светлая память о Митте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег. Также режиссера всегда будут помнить все почитатели его творчества, подчеркнул он.

До этого помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что Митту похоронят 17 июля. По его словам, постановщик упокоится рядом с супругой.

О смерти Митты утром 14 июля сообщил его сын Евгений. Известно, что 92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, причиной смерти Митты стал рак почки. Постановщик ушел из жизни ночью в хосписе, а последние дни народный артист России мог находиться в состоянии сопора.