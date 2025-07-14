Будина, Проклова, Литвинова: каких актеров открыл режиссер Митта

В Москве после длительной болезни — онкологического заболевания — умер кинорежиссер Александр Митта. Многие его фильмы стали культовыми — «Как царь Петр Арапа женил» с Владимиром Высоцким в главной роли, «Экипаж» с Леонидом Филатовым, «Граница. Таежный роман» с первой в советском кинематографе эротической сценой, а также другие киноленты. Он открыл зрителям Елену Проклову, Марата Башарова, Ренату Литвинову в амплуа девушки со странностями и других звезд. Режиссер ценил как артистов Чулпан Хаматову и Михаила Ефремова.

Актеры говорят о Митте как о требовательном режиссере с жестким характером. При этом они отмечают, что сейчас не работают так, как он, — тщательно, над каждой репликой и мизансценой.

«Cовсем недавно — два года назад — мы отмечали юбилей Александра Наумовича — 90-летие. Он присутствовал по видеосвязи, поскольку находился в больнице на лечении. Я успела признаться ему в любви, сделав это при его жизни. Так, как он работал с актерами, современные режиссеры, к сожалению, уже почти не работают», — отметила в беседе с NEWS.ru Ольга Будина.

Об ушедшем мастере скорбят самые близкие — сын, художник и режиссер Евгений Митта, а также внуки. Супруга Александра Митты скончалась два года назад.

Кадры из лучших фильмов режиссера, фото мастера и его любимых актеров — в галерее NEWS.ru.