Будина, Проклова, Литвинова: каких актеров открыл режиссер Митта
Александр Митта перед началом церемонии открытия VIII Международного кинофестиваля «Дух огня», 2010 год
Фото: Веремейчик Константин/ITAR-TASS
В Москве после длительной болезни — онкологического заболевания — умер кинорежиссер Александр Митта. Многие его фильмы стали культовыми — «Как царь Петр Арапа женил» с Владимиром Высоцким в главной роли, «Экипаж» с Леонидом Филатовым, «Граница. Таежный роман» с первой в советском кинематографе эротической сценой, а также другие киноленты. Он открыл зрителям Елену Проклову, Марата Башарова, Ренату Литвинову в амплуа девушки со странностями и других звезд. Режиссер ценил как артистов Чулпан Хаматову и Михаила Ефремова.
Актеры говорят о Митте как о требовательном режиссере с жестким характером. При этом они отмечают, что сейчас не работают так, как он, — тщательно, над каждой репликой и мизансценой.
«Cовсем недавно — два года назад — мы отмечали юбилей Александра Наумовича — 90-летие. Он присутствовал по видеосвязи, поскольку находился в больнице на лечении. Я успела признаться ему в любви, сделав это при его жизни. Так, как он работал с актерами, современные режиссеры, к сожалению, уже почти не работают», — отметила в беседе с NEWS.ru Ольга Будина.
Об ушедшем мастере скорбят самые близкие — сын, художник и режиссер Евгений Митта, а также внуки. Супруга Александра Митты скончалась два года назад.
Кадры из лучших фильмов режиссера, фото мастера и его любимых актеров — в галерее NEWS.ru.
Александр Митта в роли Владика (в центре), Юрий Визбор в роли Алика (справа) в сцене из фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь»
Фото: РИА Новости
Александр Митта на съемках кинофильма «Точка, точка, запятая». Киностудия «Мосфильм». 1972 год
Фото: РИА Новости
Валерий Сторожик, режиссер фильма Александр Митта и 8-летняя актриса Ксения Пирятинская, 1984 год
Фото: Марина Юрченко STF / РИА Новости
Александр Митта, Татьяна Аксюта (Марта), Андрей Миронов (Орландо) на съемках фильма «Сказка странствий»
Фото: Igor Gnevashev/Russian LookGlobal Look Press
Александр Митта, режиссер фильма «Экипаж», получает приз ХIII Всесоюзного кинофестиваля
Фото: Ратушенко /РИА Новости
Александр Митта (справа) и Гарик Сукачев во время съемок фильма «Затерянный в Сибири», 1989 год
Фото: Малышев Николай /ТАСС
Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма «Граница.Таежный роман» Александру Митте, 2001 год
Фото: Сергей Величкин / РИА Новости
Александр Митта с супругой Лилией на юбилейном вечере «Кино между адом и раем» в Доме кино, 2008 год
Фото: Красильников Станислав/ITAR-TASS
Петр Тодоровский и Александр Митта (слева направо) на церемонии открытия XIX кинофестиваля «Кинотавр», 2008 год
Фото: Клюшкин Виктор/ ITAR-TASS
Карен Шахназаров и режиссер Александр Митта (слева направо) во время творческого вечера, посвященного его 80-летнему юбилею
Фото: Мудрац Александра/ ITAR-TASS
Председатель жюри кинорежиссер Александр Митта перед началом церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр», 2013 год
Фото: Матыцин Валерий / ITAR-TASS
Юлий Гусман и режиссер Александр Митта (слева направо), получивший специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа, 2017 год
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС