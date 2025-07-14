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14 июля 2025 в 12:10

Будина, Проклова, Литвинова: каких актеров открыл режиссер Митта

Александр Митта перед началом церемонии открытия VIII Международного кинофестиваля «Дух огня», 2010 год Александр Митта перед началом церемонии открытия VIII Международного кинофестиваля «Дух огня», 2010 год Фото: Веремейчик Константин/ITAR-TASS

В Москве после длительной болезни — онкологического заболевания — умер кинорежиссер Александр Митта. Многие его фильмы стали культовыми — «Как царь Петр Арапа женил» с Владимиром Высоцким в главной роли, «Экипаж» с Леонидом Филатовым, «Граница. Таежный роман» с первой в советском кинематографе эротической сценой, а также другие киноленты. Он открыл зрителям Елену Проклову, Марата Башарова, Ренату Литвинову в амплуа девушки со странностями и других звезд. Режиссер ценил как артистов Чулпан Хаматову и Михаила Ефремова.

Актеры говорят о Митте как о требовательном режиссере с жестким характером. При этом они отмечают, что сейчас не работают так, как он, — тщательно, над каждой репликой и мизансценой.

«Cовсем недавно — два года назад — мы отмечали юбилей Александра Наумовича — 90-летие. Он присутствовал по видеосвязи, поскольку находился в больнице на лечении. Я успела признаться ему в любви, сделав это при его жизни. Так, как он работал с актерами, современные режиссеры, к сожалению, уже почти не работают», — отметила в беседе с NEWS.ru Ольга Будина.

Об ушедшем мастере скорбят самые близкие — сын, художник и режиссер Евгений Митта, а также внуки. Супруга Александра Митты скончалась два года назад.

Кадры из лучших фильмов режиссера, фото мастера и его любимых актеров — в галерее NEWS.ru.

Александр Митта в роли Владика (в центре), Юрий Визбор в роли Алика (справа) в сцене из фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь»
Александр Митта в роли Владика (в центре), Юрий Визбор в роли Алика (справа) в сцене из фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь»
Фото: РИА Новости
Александр Митта на съемках кинофильма «Точка, точка, запятая». Киностудия «Мосфильм». 1972 год
Александр Митта на съемках кинофильма «Точка, точка, запятая». Киностудия «Мосфильм». 1972 год
Фото: РИА Новости
Валерий Сторожик, режиссер фильма Александр Митта и 8-летняя актриса Ксения Пирятинская, 1984 год
Валерий Сторожик, режиссер фильма Александр Митта и 8-летняя актриса Ксения Пирятинская, 1984 год
Фото: Марина Юрченко STF / РИА Новости
Александр Митта, Татьяна Аксюта (Марта), Андрей Миронов (Орландо) на съемках фильма «Сказка странствий»
Александр Митта, Татьяна Аксюта (Марта), Андрей Миронов (Орландо) на съемках фильма «Сказка странствий»
Фото: Igor Gnevashev/Russian LookGlobal Look Press
Александр Митта, режиссер фильма «Экипаж», получает приз ХIII Всесоюзного кинофестиваля
Александр Митта, режиссер фильма «Экипаж», получает приз ХIII Всесоюзного кинофестиваля
Фото: Ратушенко /РИА Новости
Александр Митта (справа) и Гарик Сукачев во время съемок фильма «Затерянный в Сибири», 1989 год
Александр Митта (справа) и Гарик Сукачев во время съемок фильма «Затерянный в Сибири», 1989 год
Фото: Малышев Николай /ТАСС
Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма «Граница.Таежный роман» Александру Митте, 2001 год
Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма «Граница.Таежный роман» Александру Митте, 2001 год
Фото: Сергей Величкин / РИА Новости
Александр Митта с супругой Лилией на юбилейном вечере «Кино между адом и раем» в Доме кино, 2008 год
Александр Митта с супругой Лилией на юбилейном вечере «Кино между адом и раем» в Доме кино, 2008 год
Фото: Красильников Станислав/ITAR-TASS
Петр Тодоровский и Александр Митта (слева направо) на церемонии открытия XIX кинофестиваля «Кинотавр», 2008 год
Петр Тодоровский и Александр Митта (слева направо) на церемонии открытия XIX кинофестиваля «Кинотавр», 2008 год
Фото: Клюшкин Виктор/ ITAR-TASS
Карен Шахназаров и режиссер Александр Митта (слева направо) во время творческого вечера, посвященного его 80-летнему юбилею
Карен Шахназаров и режиссер Александр Митта (слева направо) во время творческого вечера, посвященного его 80-летнему юбилею
Фото: Мудрац Александра/ ITAR-TASS
Председатель жюри кинорежиссер Александр Митта перед началом церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр», 2013 год
Председатель жюри кинорежиссер Александр Митта перед началом церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр», 2013 год
Фото: Матыцин Валерий / ITAR-TASS
Юлий Гусман и режиссер Александр Митта (слева направо), получивший специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа, 2017 год
Юлий Гусман и режиссер Александр Митта (слева направо), получивший специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа, 2017 год
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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