«Был моим учителем с детства»: Проклова о смерти Митты

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова назвала народного артиста России Александра Митту своим учителем на протяжении жизни с самого детства. В разговоре с NEWS.ru она добавила, что с уважением относится не только к его работам, но и ко взглядам на жизнь.

В искусстве каждый зритель выбирает себе кумиров, которым доверяет. Для меня Саша был моим учителем с самого раннего детства и до сегодняшнего дня. С огромным уважением отношусь ко всем его работам, к взглядам на жизнь. Он был с юмором, критичным, с огромным запасом знаний, культурным человеком, что сейчас звучит немного старомодно. Но для меня это очень много значит, — сказала Проклова.

Она отметила, что Митта уважал свою историю и любил Россию, однако умел критично относиться к недостаткам. По словам актрисы, артист, который был для нее близким человеком, успел многое сделать в жизни.

Ранее режиссер Николай Лебедев, известный по фильму «Экипаж», заявил, что Митта был уникальным художником и экспериментатором в кино. По словам режиссера, уход из жизни Митты стал невосполнимой утратой для отечественной культуры и кинематографа.