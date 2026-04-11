Критика из-за внешности, замуж в 72, слова об СВО, где сейчас Проклова

Пользователи Сети раскритиковали внешность актрисы Елены Прокловой. Что не понравилось фанатам, что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Почему поклонники осудили Проклову за внешность

После недавнего появления Прокловой на телеэкране на нее обрушилась волна критики, сообщает Super.ru. Поклонники были удивлены изменениями в облике артистки. Они решили, что она перестала заботиться о своей внешности.

В минувшие выходные Проклова пришла на шоу «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего приятеля телеведущего Дмитрия Диброва. В эфире актриса предположила, что бывшей супруге ведущего Полине было сложно находиться в тени знаменитого мужа из-за его эрудиции, безупречного облика и высокого интеллекта.

Внимание зрителей больше привлекла внешность самой Прокловой. В комментариях они писали, что она «могла бы выглядеть лучше», но «махнула на себя рукой». Некоторые отметили, что внешне актриса выглядит нормально, но как-то потускнела изнутри. Другие же заявили, что Проклова выглядит лучше, чем Дибров.

«Явно выглядит лучше, чем Дибров», «Прекрасна в любом возрасте», «Не каждому дано дожить до таких лет и так хорошо выглядеть», — поддержали Проклову некоторые комментаторы.

Как сложилась личная жизнь Прокловой

Осенью прошлого года Елена рассказала, что ее бывший муж, бизнесмен Андрей Тришин, снова предложил ей выйти за него замуж, сообщает RTVI.

Актриса рассталась с мужем в 2015 году, но они продолжали общаться все эти годы.

«Мы никак не могли пожить друг для друга, находились какие-то задачи, проблемы. Последний муж сделал мне предложение, а что делать, мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе», — заявила звезда.

Проклова призналась, что пока не ответила мужчине, но, вероятно, согласится на вторую свадьбу.

Проклова была замужем трижды. Первый брак с режиссером Виталием Мелик-Карамовым продлился с 1971 по 1975 год. В этом союзе актриса родила дочь Арину. Вторым супругом артистки стал врач Александр Дерябин, они развелись в 1985 году.

С Тришиным, который стал ее третьим мужем, Проклова состояла в браке на протяжении 30 лет и родила дочь Полину.

Проклова уже более пяти лет не снимается в фильмах и сериалах. Актриса пояснила, что отказывается от съемок, потому что режиссеры предлагают ей неинтересные роли. Сейчас она живет в загородном доме в Сочи.

Как Проклова относится к СВО

Елена Проклова заявила о своей поддержке России и сообщила, что не планирует покидать страну, даже если появятся какие-либо претензии.

«Я никогда свою страну не покину. Я патриот и всегда буду за Россию. Мне непонятно, как можно, даже если что-то не нравится, взять и уехать. Ради материальной выгоды? Тогда этих людей мне просто жаль», — отметила актриса.

Елена Проклова поддержала идею лишить государственных наград артистов, покинувших Россию. Она считает, что страна многое дает своим актерам и певцам и не должна их поддерживать в случае предательства.

За поддержку спецоперации Елена Проклова внесена в санкционный список Украины.

