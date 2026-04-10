Потеря дохода, слова об СВО, мечты о возвращении в РФ: как живет Орбакайте

В Сети появилась информация о том, что певица Кристина Орбакайте потеряла большую долю заработка после отъезда из России. Что об этом известно, как сейчас живет артистка?

Чем прославилась Орбакайте

Кристина Орбакайте появилась на свет 25 мая 1971 года в Москве. Ее родители — народная артистка СССР Алла Пугачева и цирковой артист Миколас Орбакас. Уже в семь лет Кристина впервые выступила на телевидении, исполнив песню «Солнышко смеется» в передаче «Веселые нотки». В 12 лет она вышла на сцену вместе с матерью, и они исполнили композицию «А знаешь, все еще будет».

Орбакайте окончила актерский факультет ГИТИСа. Ее музыкальная карьера началась с выступлений на «Рождественских встречах» Пугачевой. За годы карьеры она выпустила около 20 альбомов. Наиболее известные песни артистки: «Губки бантиком», «Все сначала», «Перелетная птица», «Пьяная вишня», «Мой мир» и другие.

Также Кристина Орбакайте сыграла более 40 ролей в кино. Среди них — «Чучело», «Женское счастье», «Любовь-морковь», «Тест на беременность», «Гардемарины 1787. Мир» и другие.

Орбакайте с 2005 года состоит в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. В 2012 году она родила от него дочь Клавдию, девочка живет и учится в США. Также у певицы есть сын Никита Пресняков от музыканта Владимира Преснякова и сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

Что известно о падении доходов Орбакайте

Сообщается, что из-за сокращения количества выступлений после отъезда из России Кристина Орбакайте потеряла значительную часть доходов, исполнительница все чаще выступает на небольших камерных концертах в клубах и ресторанах.

Средняя цена за такой концерт составляет примерно 1,9 млн рублей, в то время как раньше Орбакайте получала около 4 млн рублей за частные мероприятия. Также существенно сократилось количество съемок, концертов, шоу и других проектов — примерно в 20 раз.

В настоящее время Кристина Орбакайте проживает с супругом и дочерью в США. В мае прошлого года она выпустила новый альбом «Я танцую на солнце», куда вошли 13 песен.

Что Орбакайте говорила об СВО, почему уехала из России

Кристина Орбакайте после начала спецоперации продолжила появляться на мероприятиях и концертах в России. В марте 2024 года певица планировала гастрольный тур по России. Она выступила в Санкт-Петербурге, но остальные концерты были отменены. Позже Орбакайте объявила, что уезжает из страны до «лучшей жизни».

«В Петербурге концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сказала она.

В сентябре 2024 года Орбакайте решила распрощаться с частью своей недвижимости в России, сообщает Telegram-канал SHOT. По их информации, певица выставила на продажу дачу Аллы Пугачевой в деревне Бережки, а также две квартиры в центре Москвы.

В мае Орбакайте впервые прокомментировала спецоперацию, когда объясняла, что в 2023 году записала песню «Алла будет петь», чтобы поддержать свою мать. По данным Telegram-канала «Хуже и не скажешь», артистка описала СВО как «неприятные для всей Земли» события.

«Никак оно мне не записывалось. И тут произошли эти все события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что вот сейчас самое время для этой песни, чтобы поддержать маму, ее поклонников», — отметила она.

При этом, по данным Telegram-канала Mash, певица винит Аллу Пугачеву в отмене выступлений в России и хочет вернуться на родину, но «не может».

