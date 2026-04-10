10 апреля 2026 в 06:10

Променял Голливуд на Россию, поддержал Путина и СВО: как живет Стивен Сигал

В пятницу, 10 апреля, звезда боевиков Стивен Сигал отмечает день рождения, ему исполняется 74 года. Что известно о биографии артиста, почему он решил оставить Голливуд и переехал в Россию?

Что известно о происхождении и карьере Стивена Сигала

Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года в Лансинге, столице Мичигана, США. Его отец был учителем математики, а мать работала администратором в больнице. Дед Сигала эмигрировал в Америку из России в начале XX века. В детстве Стивен слышал, что его дед был монголом, бабушка — из Владивостока. Также у него есть корни в Белоруссии и Украине.

В семь лет Стивен Сигал начал учиться каратэ, а в 15 — айкидо. В 17 он поехал в Японию, чтобы учиться у мастеров айкидо.

В начале 1980-х Сигал вернулся в США. В возрасте 36 лет он снялся в голливудском боевике «Над законом». После этого с участием Сигала были сняты фильмы: «Смерти вопреки» (1990), «Помеченный смертью» (1990) и «Во имя справедливости» (1991). Все эти картины стали очень популярными, и благодаря им Сигал стал знаменитым как герой боевиков. В 1994 году он впервые попробовал себя в роли режиссера в фильме «В смертельной зоне».

Кинокритики и зрители запомнили Стивена Сигала по боевикам «В осаде» (1992), «В осаде 2» (1995) и «Приказано уничтожить» (1996). В новом тысячелетии его фильмы часто не окупали бюджет и выходили на видео. Самыми популярными стали «Сквозные ранения» (2001), «Иностранец» (2003), «Иностранец 2: Черный рассвет» (2005), «Смертельный удар» (2008), «Руслан» (2009), «Хранитель» (2009), «Мачете» (2010), «Хороший человек» (2014) и «Кодекс чести» (2016).

Стивен Сигал также известен как гитарист и автор песен. Он выпустил два альбома с группой Thunderbox: «Songs From The Crystal Cave» (2005) и «Mojo Priest» (2006). В этих альбомах он представил свои композиции в жанрах блюза, кантри и попа. Некоторые из его песен звучат в фильмах с его участием.

Как Стивен Сигал получил российское гражданство

В ноябре 2016 года Стивен Сигал стал гражданином России по указу президента Владимира Путина.

В 2018 году известного голливудского актера назначили специальным представителем Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США. Путин удостоил Сигала ордена Дружбы в знак признания его значительного вклада в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества.

«Теперь люди стали воспринимать меня не как американскую звезду фильмов, мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за российское гражданство, кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, поддерживает меня», — сказал артист.

По словам Сигала, он гордится тем, что является россиянином: «Чувствовал связь с Россией не только из-за того, что у меня семья родом отсюда. Я действительно люблю эту страну».

В декабре 2025 года на церемонии награждения премии «Мы вместе» актер подчеркнул, что главные черты русских — это сплоченность и готовность поддержать друг друга.

«Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен», — добавил Сигал.

В октябре артист также выразил желание сняться в российском фильме. Позже кинопродюсер Стивен Мао сообщил, что три совместных российско-американских фильма с участием Сигала планируют запустить в производство в 2026 году.

Что Стивен Сигал говорил об СВО

В декабре 2025 года Сигал объявил, что планирует представить миру свой документальный фильм об СВО.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что с помощью киноленты Сигал надеется «изменить взгляд» на конфликт. По его мнению, после визита в республику актер осознал, что «мир не знает правды» о конфликте. Ведь большинство, кто говорит о нем, не бывали на местах боевых действий.

Год назад Сигал пояснил, что его фильм развенчивает западные утверждения о якобы злонамеренном вторжении России на Украину. Однако он также отметил, что из-за своей позиции потерял доверие многих друзей.

«Теперь для меня очевидно: все, что я подозревал и во что я верил, было абсолютной правдой. Я рассказал о том, что слышал и видел, дал людям понять, что я чувствую. <…> Мне больно об этом говорить, но после этого мои друзья больше не смотрят на меня как на друга, они боятся со мной разговаривать», — сообщил Сигал.

В 2024-м Сигал заявил, что готов принять участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине. В размещенном на портале «Смотрим.ру» документальном фильме «Во имя справедливости» голливудский актер признался, что, «если понадобится», умрет за президента Владимира Путина.

«Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — сказал Сигал.

По словам спецпредставителя МИД, он написал письмо главе РФ на следующий же день после начала спецоперации на Украине. Сигал убедился, что оно дойдет до президента. В послании он сообщил, что теперь будет ясно, кто является друзьями или врагами России.

Читайте также:

Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли

Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева

Сагалова, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Павел Савинков

Анастасия Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо рассказал, почему ВСУ увеличили интенсивность атак на Херсонщину
Врач дала совет, как сохранить зрение при долгой работе за компьютером
ВСУ жестоко подавили восстание мобилизованных под Харьковом
«Пионер хип-хопа» умер в 67 лет
Врач рассказала, какая диета снижает уровень холестерина
Россиянам рассказали, как смартфон «убивает» сон
Стала известна судьба пятерых пропавших на Камчатке туристов
Жара, бури и торфяные пожары? Какой будет погода летом 2026-го в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 апреля
Отец Маска обвинил Европу в потери связи с реальностью
Россиянам рассказали о значении Светлой седмицы
Косметолог рассказала, как легко и быстро избавиться от второго подбородка
Российский боец на первом же задании превратил в хлам два танка ВСУ
Ортопед объяснил, как предотвратить сколиоз у школьников
Специалист ответила, кому противопоказан контрастный душ
Променял Голливуд на Россию, поддержал Путина и СВО: как живет Стивен Сигал
Остеотерапевт рассказала, почему возникает хруст в суставах
Пасха в 2026 году: мифы, традиции, что можно и чего нельзя делать
Спасатели нашли тела двух человек из пропавшей туристической группы
Собственника дамбы в Дагестане проверят из-за затоплений
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
