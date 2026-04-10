В пятницу, 10 апреля, звезда боевиков Стивен Сигал отмечает день рождения, ему исполняется 74 года. Что известно о биографии артиста, почему он решил оставить Голливуд и переехал в Россию?

Что известно о происхождении и карьере Стивена Сигала

Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года в Лансинге, столице Мичигана, США. Его отец был учителем математики, а мать работала администратором в больнице. Дед Сигала эмигрировал в Америку из России в начале XX века. В детстве Стивен слышал, что его дед был монголом, бабушка — из Владивостока. Также у него есть корни в Белоруссии и Украине.

В семь лет Стивен Сигал начал учиться каратэ, а в 15 — айкидо. В 17 он поехал в Японию, чтобы учиться у мастеров айкидо.

В начале 1980-х Сигал вернулся в США. В возрасте 36 лет он снялся в голливудском боевике «Над законом». После этого с участием Сигала были сняты фильмы: «Смерти вопреки» (1990), «Помеченный смертью» (1990) и «Во имя справедливости» (1991). Все эти картины стали очень популярными, и благодаря им Сигал стал знаменитым как герой боевиков. В 1994 году он впервые попробовал себя в роли режиссера в фильме «В смертельной зоне».

Кинокритики и зрители запомнили Стивена Сигала по боевикам «В осаде» (1992), «В осаде 2» (1995) и «Приказано уничтожить» (1996). В новом тысячелетии его фильмы часто не окупали бюджет и выходили на видео. Самыми популярными стали «Сквозные ранения» (2001), «Иностранец» (2003), «Иностранец 2: Черный рассвет» (2005), «Смертельный удар» (2008), «Руслан» (2009), «Хранитель» (2009), «Мачете» (2010), «Хороший человек» (2014) и «Кодекс чести» (2016).

Стивен Сигал также известен как гитарист и автор песен. Он выпустил два альбома с группой Thunderbox: «Songs From The Crystal Cave» (2005) и «Mojo Priest» (2006). В этих альбомах он представил свои композиции в жанрах блюза, кантри и попа. Некоторые из его песен звучат в фильмах с его участием.

Как Стивен Сигал получил российское гражданство

В ноябре 2016 года Стивен Сигал стал гражданином России по указу президента Владимира Путина.

В 2018 году известного голливудского актера назначили специальным представителем Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США. Путин удостоил Сигала ордена Дружбы в знак признания его значительного вклада в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества.

«Теперь люди стали воспринимать меня не как американскую звезду фильмов, мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за российское гражданство, кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, поддерживает меня», — сказал артист.

По словам Сигала, он гордится тем, что является россиянином: «Чувствовал связь с Россией не только из-за того, что у меня семья родом отсюда. Я действительно люблю эту страну».

В декабре 2025 года на церемонии награждения премии «Мы вместе» актер подчеркнул, что главные черты русских — это сплоченность и готовность поддержать друг друга.

«Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен», — добавил Сигал.

В октябре артист также выразил желание сняться в российском фильме. Позже кинопродюсер Стивен Мао сообщил, что три совместных российско-американских фильма с участием Сигала планируют запустить в производство в 2026 году.

Что Стивен Сигал говорил об СВО

В декабре 2025 года Сигал объявил, что планирует представить миру свой документальный фильм об СВО.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что с помощью киноленты Сигал надеется «изменить взгляд» на конфликт. По его мнению, после визита в республику актер осознал, что «мир не знает правды» о конфликте. Ведь большинство, кто говорит о нем, не бывали на местах боевых действий.

Год назад Сигал пояснил, что его фильм развенчивает западные утверждения о якобы злонамеренном вторжении России на Украину. Однако он также отметил, что из-за своей позиции потерял доверие многих друзей.

«Теперь для меня очевидно: все, что я подозревал и во что я верил, было абсолютной правдой. Я рассказал о том, что слышал и видел, дал людям понять, что я чувствую. <…> Мне больно об этом говорить, но после этого мои друзья больше не смотрят на меня как на друга, они боятся со мной разговаривать», — сообщил Сигал.

В 2024-м Сигал заявил, что готов принять участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине. В размещенном на портале «Смотрим.ру» документальном фильме «Во имя справедливости» голливудский актер признался, что, «если понадобится», умрет за президента Владимира Путина.

«Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — сказал Сигал.

По словам спецпредставителя МИД, он написал письмо главе РФ на следующий же день после начала спецоперации на Украине. Сигал убедился, что оно дойдет до президента. В послании он сообщил, что теперь будет ясно, кто является друзьями или врагами России.

