Сагалова, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Павел Савинков

Актер Павел Савинков продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Савинков

Павел Савинков родился 29 ноября 1981 года в городе Красногорске Московской области. Окончил ВГИК.

Савинков прославился благодаря роли Анатолия Полено в комедийном сериале «Счастливы вместе» и его продолжении под названием «Букины», в котором он работал с Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой, Александром Якиным, Дарьей Сагаловой и другими.

«Я несколько скептически и даже с тревогой отнесся к идее съемки продолжения истории семейства Букиных. Понимаю, что сейчас у зрителя есть определенный запрос на ностальгию, но мне казалось, что „пациент уже давно мертв“ и не стоит даже пытаться его реанимировать как минимум из уважения к предыдущему успеху. К тому же примеров успешных перезапусков я навскидку и не припомню. Но рассматривать все предложения, которые поступают, — тоже часть актерской работы. Поэтому, разумеется, прочитал сценарий и был приятно удивлен, что в нем удалось передать дух тех самых Букиных», — вспоминал артист в интервью «7 Дней».

Также Савинков снимался в лентах «Предчувствие», «Тест на любовь», «Мамочки», «Петух», «Осиное гнездо», «Сердечных дел мастера», «Ева, рожай!», «Многодетство», «Бедные смеются, богатые плачут», «Точка ноль» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Савинкова

Павел Савинков женат на коллеге Александре Стрельциной. В 2016 году у супругов родилась дочь Серафима.

«Моя жена тоже актриса, и да, у нас и в профессиональной сфере тоже взаимопонимание. Мы с ней одинаково относимся к работе. И актерскую профессию считаем именно профессией, а не призванием. А актерскую игру — не священнодействием, а работой (да простит меня Щепкин)», — говорил он.

В одном из интервью Савинков также рассказал, что у него есть сын.

Павел Савинков и Дмитрий Миллер в спектакле «Суперзвезды» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«Я вообще люблю детей! А своих особенно! Мне очень нравится проводить с ними время! Как они ведут себя, что говорят — это что-то удивительное!» — признался артист.

Чем сейчас занимается Савинков

Павел Савинков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Боинг-Боинг», «Мужчина на все руки» и «Суперстарс».

В 2025 году также вышла комедия «Олдскул» с его участием. Ближайших кинопремьер с Савинковым на данный момент не ожидается.

Тему спецоперации артист не комментировал.

