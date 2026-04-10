Поклонники осудили внешность Прокловой после ее появления на ТВ Актрису Проклову раскритиковали из-за внешности после шоу «Секрет на миллион»

Пользователи Сети раскритиковали внешность актрисы Елены Прокловой после ее недавнего появления на телеэкране, сообщает Super. Поклонники были поражены переменами в облике некогда признанной красавицы и предположили, что она перестала уделять должное внимание своему внешнему виду.

В минувшие выходные Проклова пришла на шоу «Секрет на миллион», чтобы поддержать приятеля Дмитрия Диброва. В эфире актриса предположила, что бывшей супруге ведущего Полине было сложно находиться в тени знаменитого мужа из-за его эрудиции, безупречного облика и высокого интеллекта.

Однако зрителей больше заинтересовала внешность самой Прокловой. В комментариях пользователи написали, что она «могла бы выглядеть лучше, но, видимо, махнула на себя рукой». Другие отметили, что внешне актриса выглядит нормально, но какая-то потухшая внутренне. Третьи и вовсе заявили, что Проклова выглядит лучше, чем Дибров.

Ранее Проклова назвала советскую актрису Наталью Климову, о смерти которой стало известно 26 февраля, неземным человеком и особой женщиной. В беседе с NEWS.ru она отметила, что тяжело переживает утрату коллеги, которая навсегда останется в ее памяти «той самой Снежной королевой» из одноименного фильма-сказки.