11 апреля 2026 в 01:30

Блокировка счетов, смена деятельности, возвращение в РФ: как живет Милохин

Даня Милохин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогеру и тиктокеру Дане Милохину заблокировали счета в российских банках. Что об этом известно, как живет артист, планирует ли возвращаться в РФ?

Что известно о блокировке счетов Милохина, чем он занимается сейчас

Как пишет Super.ru, Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России. Как правило, для снятия ограничений необходимо погасить задолженности или предоставить необходимые документы.

Сам Милохин, судя по постам в соцсетях, находится в Дубае. Блогер пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

«На 10.04.2026 14:20 имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам», — говорится в сообщении.

В декабре Милохин рассказал о своей новой работе. В своих социальных сетях он сообщил, что устроился официантом в одно из заведений Дубая.

24-летний блогер поделился фотографией в рабочей форме, подтвердив свои слова. Ранее он уже показывал, как работает курьером по доставке еды. Подробности работы в общепите Милохин обещал рассказать позже.

«Зато в Дубае! Не стесняйтесь зарабатывать, друзья», — написал блогер.

Почему Милохин уехал из России

В октябре 2022 года Даня Милохин ушел из шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с Евгенией Медведевой. Он объяснил в соцсетях, что устал и с самого начала знал, что «скоро свалит». Продюсеры шоу не одобрили его решение.

В разгар СВО Милохин во время прямого эфира со своим коллегой Артуром Бабичем исполнил государственный гимн Украины. Его коллеги по шоу-бизнесу этот поступок восприняли негативно. На одном из мероприятий телеведущий Оскар Кучера назвал Милохина «мразью», а журналист Ольга Скабеева написала у себя на странице в соцсетях, что блогер «сжег мосты».

Даня уехал в США за американской мечтой, надеясь быстро прославиться в TikTok. Однако ему не удалось выделиться среди множества конкурентов.

По данным Forbes, годовой доход Милохина в 2021 году, до его отъезда, достигал 110 миллионов рублей. Посты в соцсетях стоили от 3 млн рублей. Однако после переезда и скандалов рекламодатели перестали с ним сотрудничать.

Потерпев неудачу в Америке, Милохин решил перебраться в Дубай. Он быстро потратил все деньги. В итоге у блогера возникли проблемы с жильем, и он поселился у своего друга рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Осенью 2023 года Милохин извинился в соцсетях перед Константином Эрнстом за свой поступок и попросил дать ему второй шанс. Когда блогер вернулся в Москву, он запостил фото с Красной площади.

Может ли Милохин вернуться в Россию

Ранее в переписке с подписчицей в комментариях в соцсети Милохин намекнул на возращение в РФ. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в РФ никто не ждет блогера. Политик рекомендовал Дане продолжать работать курьером в Дубае.

«Его здесь никто не ждет. Разве что правоохранительные органы — за уклонение от службы в армии. Человек уехал и лишился дешевого лоска, выбрал себе хорошую профессию. В России он тоже мог бы, конечно, работать курьером. Только наши курьеры более интеллигентные, они не распевают гимн Украины. Ему надо оставаться там. Конечно, Милохин может сменить локацию, поработать курьером в Таиланде или Лондоне», — заявил Милонов NEWS.ru.

Адвокат Майя Шевцова отметила в беседе с NEWS.ru, что риск уголовной ответственности за уклонение от службы в случае Милохина довольно низкий. По ее словам, сам факт отсутствия по месту жительства и неполучение повесток автоматически не образуют состава преступления, если нет доказательств умышленного уклонения.

Продюсер Сергей Дворцов заявил NEWS.ru, что именно армия может восстановить карьеру Милохина. После того, что Даня сделал, по мнению продюсера, по возвращении он не получит ожидаемой славы.

«Своим поступком тогда Милохин перечеркнул свою карьеру, ведь он перешел дорогу руководству одного известного канала. Просто зазвездился. У него подорванная репутация. Вряд ли по возвращении у него будут заказчики. Но, чтобы восстановить свою репутацию, ему точно стоит отслужить в армии, завести блог и постить про армейские будни», — считает Дворцов.

Читайте также:

Потеря дохода, слова об СВО, мечты о возвращении в РФ: как живет Орбакайте

Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева

Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек погиб при пожаре в Мытищах
«Это прежде всего»: Трамп озвучил требование к Ирану перед переговорами
Блокировка счетов, смена деятельности, возвращение в РФ: как живет Милохин
В МИД РФ назвали главное условие для урегулирования конфликта на Украине
Балкон многоквартирного дома вспыхнул в подмосковных Мытищах
Собственный храм, поместье за 1 млрд: как жировали чиновники-коррупционеры
Предотвращаем камни в почках и жизнь на диализе: пять ценных советов врача
Трамп пообещал помиловать политиков, подошедших на 60 метров к Белому дому
«Лучше не позориться»: в РФ высказались о воспитании ньюсмейкеров в Европе
«Что там с ними делают?»: в Раде рассказали о скандале в «мясном» полку ВСУ
Вставшая на защиту Плутона 10-летняя девочка получила «привет» от NASA
Топ-8 опасных мифов о венерических инфекциях: спасительный ликбез от врача
Запад готовит тотальную морскую блокаду России: кого потопим первыми
«Он наплевал на требования»: Лавров осудил отношение ЕС к нарушениям Киева
Потеря дохода, слова об СВО, мечты о возвращении в РФ: как живет Орбакайте
Дом создателя ChatGPT забросали «коктейлем Молотова»
В Дагестане прошло задержание из-за нарушений на гидросооружениях
В России последовательно будут внедрять ИИ в жизнь
«Зенит» — «Краснодар»: прогнозы, когда пройдет матч, кто победит
«Риск высок»: в Эстонии испугались недружественного шага против России
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

