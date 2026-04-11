Блокировка счетов, смена деятельности, возвращение в РФ: как живет Милохин

Блогеру и тиктокеру Дане Милохину заблокировали счета в российских банках. Что об этом известно, как живет артист, планирует ли возвращаться в РФ?

Что известно о блокировке счетов Милохина, чем он занимается сейчас

Как пишет Super.ru, Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России. Как правило, для снятия ограничений необходимо погасить задолженности или предоставить необходимые документы.

Сам Милохин, судя по постам в соцсетях, находится в Дубае. Блогер пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

«На 10.04.2026 14:20 имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам», — говорится в сообщении.

В декабре Милохин рассказал о своей новой работе. В своих социальных сетях он сообщил, что устроился официантом в одно из заведений Дубая.

24-летний блогер поделился фотографией в рабочей форме, подтвердив свои слова. Ранее он уже показывал, как работает курьером по доставке еды. Подробности работы в общепите Милохин обещал рассказать позже.

«Зато в Дубае! Не стесняйтесь зарабатывать, друзья», — написал блогер.

Почему Милохин уехал из России

В октябре 2022 года Даня Милохин ушел из шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с Евгенией Медведевой. Он объяснил в соцсетях, что устал и с самого начала знал, что «скоро свалит». Продюсеры шоу не одобрили его решение.

В разгар СВО Милохин во время прямого эфира со своим коллегой Артуром Бабичем исполнил государственный гимн Украины. Его коллеги по шоу-бизнесу этот поступок восприняли негативно. На одном из мероприятий телеведущий Оскар Кучера назвал Милохина «мразью», а журналист Ольга Скабеева написала у себя на странице в соцсетях, что блогер «сжег мосты».

Даня уехал в США за американской мечтой, надеясь быстро прославиться в TikTok. Однако ему не удалось выделиться среди множества конкурентов.

По данным Forbes, годовой доход Милохина в 2021 году, до его отъезда, достигал 110 миллионов рублей. Посты в соцсетях стоили от 3 млн рублей. Однако после переезда и скандалов рекламодатели перестали с ним сотрудничать.

Потерпев неудачу в Америке, Милохин решил перебраться в Дубай. Он быстро потратил все деньги. В итоге у блогера возникли проблемы с жильем, и он поселился у своего друга рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Осенью 2023 года Милохин извинился в соцсетях перед Константином Эрнстом за свой поступок и попросил дать ему второй шанс. Когда блогер вернулся в Москву, он запостил фото с Красной площади.

Может ли Милохин вернуться в Россию

Ранее в переписке с подписчицей в комментариях в соцсети Милохин намекнул на возращение в РФ. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в РФ никто не ждет блогера. Политик рекомендовал Дане продолжать работать курьером в Дубае.

«Его здесь никто не ждет. Разве что правоохранительные органы — за уклонение от службы в армии. Человек уехал и лишился дешевого лоска, выбрал себе хорошую профессию. В России он тоже мог бы, конечно, работать курьером. Только наши курьеры более интеллигентные, они не распевают гимн Украины. Ему надо оставаться там. Конечно, Милохин может сменить локацию, поработать курьером в Таиланде или Лондоне», — заявил Милонов NEWS.ru.

Адвокат Майя Шевцова отметила в беседе с NEWS.ru, что риск уголовной ответственности за уклонение от службы в случае Милохина довольно низкий. По ее словам, сам факт отсутствия по месту жительства и неполучение повесток автоматически не образуют состава преступления, если нет доказательств умышленного уклонения.

Продюсер Сергей Дворцов заявил NEWS.ru, что именно армия может восстановить карьеру Милохина. После того, что Даня сделал, по мнению продюсера, по возвращении он не получит ожидаемой славы.

«Своим поступком тогда Милохин перечеркнул свою карьеру, ведь он перешел дорогу руководству одного известного канала. Просто зазвездился. У него подорванная репутация. Вряд ли по возвращении у него будут заказчики. Но, чтобы восстановить свою репутацию, ему точно стоит отслужить в армии, завести блог и постить про армейские будни», — считает Дворцов.

Читайте также:

