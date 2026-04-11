Скандальное увольнение из театра, суд над братом, брак: как живет Волкова

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. Что об этом известно, как сложились личная жизнь и карьера актрисы?

Чем прославилась Волкова

Екатерина Волкова родилась 15 января 1982 года в Таллине. Ее отец был дипломатом и работал в посольстве. Окончив Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, она присоединилась к труппе Государственного театра киноактера.

Волкова впервые появилась на экране в рекламе кубиков для бульона. Затем она сыграла эпизодические роли в сериалах «Любовь как любовь», «Кто в доме хозяин?» и «Монтекристо». В 2009 году ей предложили главную роль в сериале «Воронины». После премьеры проекта она попала в тройку ведущих актрис России.

Позднее Волкова также снималась в картинах «Я остаюсь», «Шальной ангел», «Уроки выживания», «Любовь лечит». По словам артистки, из-за участия в ленте «Воронины» ее не утверждают на драматические роли.

Что известно об увольнении Волковой

Екатерина Волкова рассказала об увольнении в социальной сети. Артистка написала, что лишилась работы из-за возраста месяц назад. При этом сама она уверена, что 44 года — это еще не возраст для увольнения.

«Итак, кто я такая, чтобы молчать о том, что случилось месяц назад? Меня уволили по статье „Старая“. Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной. Мне написал художественный руководитель, предложил завершить сотрудничество. <...> Иду дальше. 44 — это не возраст увольнения. Это возраст премьеры. Как-то так», — написала актриса.

Помимо прочего, одной из причин увольнения стало нежелание Волковой участвовать в проектах, которые ей не близки. Актриса пошутила, что обязательно обратится к пластическому хирургу.

Юлия Куварзина, коллега Волковой по сериалу «Воронины», поделилась, что новость ее очень расстроила.

«Я очень расстроена, что так получилось. Ну, слушайте, все случается, все бывает. Я думаю, что Катя одну дверь закроет, другую откроет, все будет в порядке», — отметила она.

По словам Куварзиной, художественный руководитель высказался в не самой приятной форме, что обидело Волкову. «Насколько я понимаю, он сказал достаточно жестко и несправедливо, и для нее это было решающим моментом», — поделилась актриса.

В свою очередь народный артист России Александр Пашутин также назвал Волкову хорошей артисткой.

«Мне очень жалко, потому что она хорошая артистка. Но скоро мы с ней будем сотрудничать в спектакле. Это театр, всегда должны быть запасные варианты», — отметил он.

Пашутин подчеркнул, что это было решение худрука, и он имел на него право, но выразил уверенность, что у Волковой не будет проблем с работой. «У нее все будет нормально. Она уже заняла свое достойное место в этом театральном бизнесе», — добавил актер.

Как сложилась личная жизнь Екатерины Волковой

В ноябре прошлого года звезда сериала «Воронины» разместила в соцсети интригующий пост. Актриса написала, что «хранит секрет». Подписчики тут же решили, что она готовится стать мамой.

«Я храню в себе секрет, который скоро вы увидите сами», — написала Волкова.

Один из подписчиков ее блога оставил в комментариях знак «+1?», предположительно, намекая на пополнение в семье. Волкова предпочла не отвечать на этот вопрос, а вместо этого разместила в сторис скриншот комментария с эмодзи, символизирующим молчание.

В 2010 году Екатерина Волкова вышла замуж за танцовщика Андрея Карпова. Через год у них родилась дочь Елизавета. Актриса признавалась, что однажды их брак оказался под угрозой из-за участия Андрея в шоу «Танцы со звездами» с Еленой Подкаминской.

«Я не знаю, что там было на самом деле. Муж сам повел себя не лучшим образом. Он постоянно говорил, что они с Леной там-то, обедают вместе, отдыхают, работают. Меня это все раздражало, я же ревнивая. Причем Лена отказывалась со мной разговаривать и обсуждать эту ситуацию. В какой-то момент мои нервы были на пределе. А недавно мы с Леной пересеклись на одном мероприятии и прекрасно побеседовали. В отношениях с мужем сейчас также нет никаких проблем», — объяснила Волкова.

Как брат Волковой оказался под следствием

Екатерина Волкова — сестра Леонида Волкова. В 2023 году его арестовали по подозрению в убийстве двух человек. Тела россиян, 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина из Массачусетса, нашли на складе. Одно из тел было расчленено. Оба мужчины исчезли 9 апреля.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать этого не получается», — писала актриса в своем Telegram-канале.

Волкова уверена в невиновности брата. Разбирательство в этом деле до сих пор продолжается.

