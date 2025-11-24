Звезда «Ворониных» намекнула на вторую беременность

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) загадочный пост: актриса заявила, что «хранит в себе секрет». Подписчики сразу предположили, что девушка готовится снова стать мамой.

Я храню в себе секрет, который скоро вы увидите сами, — написала Волкова.

Один из читателей ее блога написал в комментариях: «+1?», намекая на пополнение в семье. Отвечать на этот вопрос Волкова не стала, вместо этого опубликовав в сторис скриншот комментария со смайликом, который призывает к молчанию.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл спровоцировала волну слухов о беременности после того, как американская некоммерческая организация Baby2Baby разместила в соцсетях ее фото. 44-летняя супруга принца Гарри выбрала для выхода закрытый образ: черную водолазку и длинную юбку в тон. Именно этот наряд заставил поклонников заподозрить, что герцогиня может скрывать округлившийся живот.

До этого в Сети появились слухи о беременности бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины. На фотографиях девушка позировала с округлившимся животом. До этого Полина жаловалась на резкое похудение после бракоразводного процесса.