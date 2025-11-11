Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 17:51

Меган Маркл спровоцировала слухи о беременности

Меган Маркл заподозрили в беременности после выбора наряда на гала-вечер

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Макрл спровоцировала волну слухов о беременности после того, как американская некоммерческая организация Baby2Baby разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее фото. 44-летняя супруга принца Гарри выбрала для выхода закрытый образ: черную водолазку и длинную юбку в тон.

Именно этот наряд заставил поклонников заподозрить, что герцогиня может скрывать округлившийся живот. Пользователи напомнили, что и ранее Маркл выбирала свободные силуэты. В начале октября она появилась на Парижской неделе моды в просторном черном платье Balenciaga. Официальных комментариев от представителей герцогов Сассекских пока не поступало.

Ранее в Сети появились слухи о беременности бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины. На фотографиях девушка позировала с округлившимся животом. До этого Полина жаловалась на резкое похудение после бракоразводного процесса. Новые фото вызвали бурную реакцию среди поклонников. Они пришли к выводу, что именно из-за интересного положения Полины мог распасться брак знаменитостей.

Меган Маркл
беременности
принц Гарри
Великобритания
