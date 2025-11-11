Меган Маркл спровоцировала слухи о беременности Меган Маркл заподозрили в беременности после выбора наряда на гала-вечер

Герцогиня Сассекская Меган Макрл спровоцировала волну слухов о беременности после того, как американская некоммерческая организация Baby2Baby разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее фото. 44-летняя супруга принца Гарри выбрала для выхода закрытый образ: черную водолазку и длинную юбку в тон.

Именно этот наряд заставил поклонников заподозрить, что герцогиня может скрывать округлившийся живот. Пользователи напомнили, что и ранее Маркл выбирала свободные силуэты. В начале октября она появилась на Парижской неделе моды в просторном черном платье Balenciaga. Официальных комментариев от представителей герцогов Сассекских пока не поступало.

