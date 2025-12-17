Королевская семья Британии: новости, Эндрю заставят переехать на ферму?

Брата короля Карла III бывшего принца Эндрю выселят из особняка возле Виндзорского замка и заставят переехать в сельский дом в королевском имении в Сандрингеме, передает Daily Mail. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 17 декабря?

Куда хотят отселить Эндрю

В октябре этого года Карл III лишил Эндрю всех титулов и званий и потребовал, чтобы он освободил особняк Роял Лодж. Первоначально разжалованный принц хотел поселиться в пятикомнатном коттедже, где жил его отец — муж Елизаветы II принц Филипп. Этот вариант был отвергнут: монарх счел, что Эндрю следует жить подальше от королевской семьи.

Вместо коттеджа ему предложили отправиться на ферму, располагающуюся на территории Сандрингема. Она располагается на расстоянии более 11 км от резиденции короля. К ней ведет неасфальтированная дорога, есть дом с кухней и двумя гостиными, а также несколько построек во дворе. В данный момент жилище, по утверждению знакомых с ситуацией источников, непригодно для жизни и нуждается в серьезном ремонте. Кроме того, дом слишком мал, чтобы в нем уместилось все имущество Эндрю.

При этом у брата короля есть альтернатива — он может сбежать в ОАЭ, где у него есть вилла стоимостью $13 млн. К этому его могут подтолкнуть также требования дать показания о связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Источник, осведомленный о планах Эндрю, сообщил, что вилла в Абу-Даби становится «практически единственным реальным вариантом побега» для него. К тому же тот уровень внимания, с которым он ежедневно сталкивается в Британии, в ОАЭ «просто невозможен».

«Его вполне устроит проживание в стране с жестко контролируемыми СМИ, так как он сможет оставаться незамеченным. Его общение с молодыми женщинами в Абу-Даби также не будет подвергаться такому пристальному вниманию, как в Британии», — рассказал он.

Помогает ли Маркл отцу, которому ампутировали ногу

По информации Daily Mail, супруга принца Гарри Меган Маркл так и не навестила 81-летнего отца, который перенес операцию по ампутации ноги. Несмотря на то что Томас Маркл в интервью заявил, что «не хочет умирать в разлуке с Меган» и мечтает встретиться с внуками, герцогиня Сассекская лишь передала ему письмо через своего юриста. Процесс доставки был снят на видео, а запись отправлена герцогине. Томас Маркл прочел письмо дочери, но никак не прокомментировал его содержание.

По данным источников, Меган отказалась навещать отца из-за принципиальной позиции. Она разорвала отношения с ним в 2018 году, незадолго до свадьбы с принцем Гарри. Перед этим Томас Маркл попался на платных постановочных фотосессиях для британских таблоидов. На снимках он читал новости о предстоящей свадьбе дочери в интернет-кафе и посещал портного для примерки праздничного костюма. Меган обвинила его в попытке нажиться на себе. В итоге Томаса Маркла не пригласили на свадьбу. В том же году у него случились два инфаркта, однако герцогиня не приходила к нему в больницу. Отношения не восстановились даже после того, как Маркл-старший перенес инсульт в 2022 году.

