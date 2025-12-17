Новый год-2026
17 декабря 2025 в 11:20

Почему не работает WhatsApp 17 декабря: где сбои, блокировка до Нового года

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Сегодня, 17 декабря, не работает WhatsApp в ряде регионов России. Что об этом известно, где сбои, в чем причины, возможна ли полная блокировка мессенджера до Нового года?

Где сбои WhatsApp в России сегодня, 17 декабря

Пользователи пишут, что WhatsApp не работает, из десятков регионов, свидетельствует статистика мониторингового сервиса «Сбой.рф». Признаки нестабильной работы мессенджера фиксируются на мобильных и стационарных устройствах. Абоненты не могут отправить текстовые и голосовые сообщения, не приходят и не отправляются медиафайлы (фото и видео), не работают звонки.

За сутки WhatsApp собрал уже 89 жалоб. Ранее этот показатель составил 273. По регионам сформировалась следующая статистика: Москва — 18%, Санкт-Петербург — 10%, Новосибирская область, Ставрополье — по 9%, Краснодарский край — 8%, Свердловская, Курская области — по 5%, Омская область — 4%, Сахалин, Якутия, Ростовская, Саратовская, Астраханская области, Хабаровский, Алтайский края, Нижегородская область, Башкирия, Московская, Тульская области — по 3%.

На сайте downdetector.su больше жаловались на WhatsApp — 145 обращений за сутки. Здесь жалобы фиксируются из Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской областей, Москвы, Подмосковья.

«Что сегодня с WhatsApp?», «Невозможно отправить сообщение», «Мои сообщения не отправляются. И мне не доходят сообщения ни от кого. Пробовала переустановить, поменять язык. Все тщетно», «При запуске приложения сверху крутится [значок] „подключение“. Все имена контактов исчезли (не отображаются), остались номера телефонов, как исправить проблему?», «Не загружается медиа», «Если сообщения и ссылки еще худо-бедно отправляет и принимает, то фото/видео/стикеры вообще никак», — пишут пользователи.

Почему не работает WhatsApp 17 декабря: причины

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве отметили, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Регулятор настоятельно рекомендовал переходить на «национальные сервисы». Там подчеркнули, что WhatsApp заблокируют полностью, если компания не выполнит требования российских законов.

Другим тревожным сигналом, который поспособствовал ужесточению мер против WhatsApp, стала утечка дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Аналитик и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский считает, что шанс полной блокировки WhatsApp в России высокий. По его словам, главная угроза, которую несет мессенджер, — потенциальная утечка личных данных.

Депутат Госдумы Сергей Боярский выразил мнение, что потакать WhatsApp больше не стоит: у компании было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако руководство мессенджера даже не попыталось это сделать.

Возможна ли блокировка WhatsApp до Нового года

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что до Нового года WhatsApp продолжит работать в России, однако позднее будет заблокирован.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — отметил он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Егор Зверев
Е. Зверев
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
