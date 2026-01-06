Украинские ЦИПсО ставят цифровые ловушки для бойцов ВС РФ

Украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) перешли на новые методы воздействия на российских военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. С помощью нейросетей они массово создают фейковые сообщения с угрозами от имени командования ВС РФ. Затем их рассылают в мессенджерах.

Цель — хищение личных данных жертвы, его родственников и сослуживцев, служебной информации, а также денежных средств для дальнейшего шантажа или иного деструктивного воздействия на военнослужащего, — сказал собеседник агентства.

Противник использует поддельные аккаунты для рассылки подобных сообщений. В них содержатся персональные данные военнослужащих, включая реальные ФИО и фотографии, добытые из открытых источников в интернете. Для усиления эффекта достоверности активно применяются технологии «дипфейков», а также поддельные документы, обработанные в графических редакторах.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в украинских киберсилах могут служить и женщины. По его словам, украинские власти во всем стремятся подражать США. Также он подчеркнул, что Россия готова к вызову.