Доигрались? Львов в огне, Зеля молит о перемирии: что дальше

Львов подвергся самой масштабной атаке за все время спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, Киев попал в критическую ситуацию из-за угасания интереса Запада к украинскому конфликту — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Что известно о самом масштабном ударе по Украине за все время СВО

Источники сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 5 октября ударили по объектам ВСУ во Львове, на западе Украины. По их данным, это была одна из крупнейших атак за все дни специальной военной операции. Как уточнили информаторы, в ходе масштабной атаки применялись как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты. Украинские ресурсы утверждают, что всего прогремело около 25 взрывов.

Мэр Львова Андрей Садовой в свою очередь заявил, что огонь охватил индустриальный парк Sparrow. По его словам, информации о возможных пострадавших не поступало. После ночных взрывов во Львове также остановился общественный транспорт. Садовой призывал жителей оставаться в укрытиях.

Минобороны РФ официально подтвердило, что российская армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК и газово-энергетической инфраструктуре Украины. В ходе атаки применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Власти Львовской области сообщили о пожаре на газохранилище в результате российского удара. По данным мониторинга, удар был нанесен около 05:45. Telegram-канал «Донбасский партизан» назвал точное место удара ВС РФ — это Опарская станция подземного хранения газа (ПХГ), которая расположена к северо-востоку от города Дрогобыч.

Станция входит в Западный комплекс ПХГ. В прошлом он играл роль главного регулятора транзита российского газа в страны Центральной и Западной Европы. За пять минут по объекту было нанесено четыре удара крылатыми ракетами Х-101 (по другим данным, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал») и не менее шести ударов беспилотниками «Герань-2», что привело к детонации части оборудования внутри технологического блока. Эпицентр пришелся на зону компрессорного парка, где размещались два газоперекачивающих агрегата. Очаг возгорания распространился на площадь более 1200 «квадратов».

«Объект временно выведен из эксплуатации: пропускная способность станции упала на 75%. <…> Сработали системы аварийного сброса газа, что предотвратило крупномасштабную детонацию резервуаров, но вызвало кратковременное прекращение подачи газа в распределительные узлы Стрый и Долина. Жертв среди персонала нет», — уточнил «Донбасский партизан».

Опарская станция ПХГ критически важна для всей газотранспортной системы Украины, отметили военные аналитики. По их словам, через этот комплекс осуществлялась реверсная поставка газа из Словакии, Венгрии и Польши. Сейчас давление в системе нарушено не только локально, но и на реверсных перетоках газа из ЕС.

Зеленский неожиданно взмолился о перемирии

Зеленский в своем Telegram-канале призвал к одностороннему прекращению огня в воздухе после массированного обстрела страны в ночь на 5 октября. По его словам, это «откроет путь к настоящей дипломатии». При этом глава государства не уточнил, что именно имеет в виду.

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии», — подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что Украину атаковали более 50 ракет и около 500 ударных беспилотников. Под удар попали в том числе Львовская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская и Харьковская области. Были поражены объекты военной инфраструктуры, уточнил политик.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что Зеленский призвал к прекращению огня, чтобы получить передышку и восстановить системы противовоздушной обороны. Кроме того, парламентарий обратил внимание на неоднозначность формулировок украинского лидера.

«Естественно, [хотят получить передышку]. Одностороннее прекращение огня... Правда, он не объяснил, с какой стороны. Им действительно нужна передышка, потому что надо хотя бы частично восстановить ПВО, которую наши размотали вчера просто в хлам своим ударом. Они все-таки используют какие-то средства. Кстати, не очень удачно. Это же не наша ПВО, которая считается лучшей в мире. В связи с этим, я так понимаю, он сразу запросил перемирие», — объяснил Колесник.

Он отметил, что предложения Зеленского о перемирии после атаки ВС РФ говорят о слабых перспективах дипломатии при решении конфликта. Депутат выразил сожаление, что украинская сторона понимает только силу и не способна вести переговоры.

«Какие-то странные формулировки — односторонние, трехсторонние… Видимо, он уже пятый угол ищет после вчерашнего удара. И в связи с этим делаются такие заявления. Но это говорит о том, что, к сожалению, они понимают только силу, нормальные отношения они не воспринимают», — резюмировал Колесник.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в свою очередь заявил, что именно из-за решений Зеленского украинская армия пребывает в тяжелом состоянии. Парламентарий раскритиковал подход власти к военнослужащим, указав на серьезные проблемы с материальным обеспечением, медицинским обслуживанием и денежными выплатами.

«Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на фронте, а если выжили — то сразу после», — уточнил Дмитрук.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Для Киева наступили «черные дни»?

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский оказался в критическом положении из-за угасания интереса западных союзников. По его мнению, для политика наступили «черные дни».

«Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех них», — сказал он.

Соскин пояснил, что такая ситуация сложилась из-за постепенного отдаления президента США Дональда Трампа от украинского конфликта. Кроме того, можно заметить некомпетентность окружающих Зеленского людей, а также финансовые проблемы в вопросах содержания ВСУ, резюмировал бывший советник.

В Амстердаме тем временем прошла акция протеста против поставок вооружения Украине и за мирное урегулирование кризиса. Десятки участников собрались на площади Дам в воскресенье с плакатами, выступая против военной помощи Киеву. Демонстранты использовали символику мира — белые и голубые флаги. Организацией мероприятия занималась «Платформа за мир и солидарность».

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, Зеленский и его западные покровители не проявляют стремления к мирному разрешению украинского кризиса, а продолжают придерживаться линии противостояния с РФ. Она отметила, что их миролюбивые заявления на самом деле не соответствуют действительности.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

«Это убедительно свидетельствует об отсутствии у Зеленского и его западных спонсоров политической воли к мирному урегулированию конфликта. С какими бы так называемыми миролюбивыми заявлениями они не выступали, их курс очевиден — это курс на продолжение и сознательную эскалацию вооруженного противостояния с Россией, этот курс, как мы видим, они всячески сохраняют», — заявила дипломат.

Ранее Зеленский, выступая на форуме по безопасности в Варшаве, заявил, что Киев готов начать дипломатические переговоры по урегулированию конфликта с Россией, отталкиваясь от текущей линии фронта. При этом он выдвинул условие, что «новых линий со стороны РФ быть не должно».

«Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня, и команды могли бы начать работу над планом по завершению [конфликта]. <...> Однако Россия не должна наносить новые линии границ на Украине», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев позволяет себе бравадные высказывания в адрес Москвы, однако реальная ситуация на фронте существенно отличается от этой риторики. Его комментарий последовал в ответ на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о намерении Киева завершить конфликт в 2025 году.

