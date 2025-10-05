По стопам Наговициной? На Камчатке погибли два альпиниста, что известно

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух туристов во время восхождения на вулкан Вилючинская Сопка, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю. Что известно об этой трагедии?

Что известно о спасении альпинистов на Камчатке

В субботу, 4 октября, стало известно, что три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, высота которого составляет 2173 метра над уровнем моря. Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев позже сообщил, что они серьезно травмировали руки, поэтому не могли самостоятельно спуститься с горы.

«Три человека сорвались, в результате чего получили серьезные травмы рук. <…> Самостоятельно спуститься не могут», — сказал министр.

Однако им удалось обратиться за помощью. К ним вылетел вертолет центра медицины катастроф со спасателями на борту. На кадрах видно, как медики вопреки мощному ветру поднимаются к попавшим в беду туристам. Уточнялось, что вертолет доставил их на высоту около 1500 метров.

В региональном МЧС уточнили, что в спасательных работах, которые продолжались всю ночь, было задействовано более 40 специалистов. Эвакуация пострадавших оказалась затруднена из-за неблагоприятных погодных условий, включая сильные порывы ветра, и сложного рельефа местности с крутыми склонами.

Сначала спасатели нашли двух застрявших туристов, продолжились поиски третьего.

«Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей. Еще двое спасателей продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону», — говорилось в сообщении МЧС.

В итоге во время эвакуации с места происшествия девушка, найденная в тяжелом состоянии, скончалась от полученных повреждений.

Единственной выжившей оказалась третья альпинистка, ее эвакуировали.

«Она получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Туристку на носилках спустили к подножию Вилючинского вулкана, там передали врачам», — отметили в МЧС.

Врачи оценили ее состояние как стабильно тяжелое. Женщину перевели в реанимацию.

Что известно о погибших альпинистах на Камчатке, что с выжившей

Группа сорвавшихся альпинистов не была зарегистрирована. Маршрут на вулкан был официально закрыт с 1 июля 2025 года из-за камнепадов.

Как пишет Telegram-канал SHOT, погибшим при восхождении на вулкан Вилючинский оказался альпинист Виктор Вавиленок. По его данным, 60-летний Вавиленок сопровождал двух туристок на вулкан. Во время маршрута он сорвался вместе с 27‑летней девушкой, которая позже скончалась от множественных травм.

Вавиленок состоял в Федерации альпинизма России и Камчатской федерации альпинизма и скалолазания. По словам знакомых, он совершил множество восхождений в регионе. Одно из последних — в апреле, когда он поднялся на Ключевскую Сопку.

Погибшую девушку, по данным того же SHOT, зовут Таисия Хомякова. Она жила в Петропавловске-Камчатском, была замужем, увлекалась альпинизмом. Отмечается, что несколько лет Таисия работала помощником юриста.

Вилючинский вулкан Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

По информации Telegram-канала Mash, группа из трех альпинистов могла сорваться со склона в результате повторных подземных толчков. Чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму Денис Киселев в беседе с NEWS.ru предположил, что причиной происшествия могло стать скольжение на обледеневших скалах. Он пояснил, что в начале октября склоны вулкана уже покрываются ледяной коркой. По мнению эксперта, группа могла использовать летний маршрут, который в теплый сезон обычно проходят без страховочного оборудования.

После смерти туристов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Губернатор Камчатки Владимир Солодов также заявил, что пора обязать организаторов турпоходов компенсировать расходы на спасательные операции при нарушении правил безопасности.

Ранее пропавшей без вести в Киргизии объявили российскую альпинистку Наталью Наговицину. Она совершала восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня. При спуске, на высоте примерно 7200 метров, она получила травму ноги, в итоге эвакуировать ее после неоднократных попыток так и не смогли. Альпинист Владимир Шатаев обвинил Наговицину в том, что она нарушала правила.

