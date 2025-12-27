Снежный апокалипсис на Камчатке попал на видео

В Сети опубликовали видео снежного коллапса, который пришел на Камчатку. Судя по кадрам, дороги полуострова завалены сугробами, сильный ветер оборвал провода из-за чего наблюдаются проблемы с электричеством.

Кроме того, на видео можно увидеть, как машины едут по дороге, затопленной водой. При этом специальная техника застряла на обочине — она не может выехать на трассу, увязнув в снежной «каше».

Ранее стало известно, что Камчатка из-за сильного снегопада оказалась парализована. Там остановлен общественный транспорт и происходят отключения электричества. За декабрь в регионе выпало более двух месячных норм осадков, и, согласно прогнозам, снегопад продолжится.

До этого выяснилось, что снегопад, обрушившийся на Москву и Московскую область, оказался мощнейшим с начала календарной зимы. В Гидрометцентре России отметили, что за 25 и 26 декабря высота снежного покрова в регионе выросла на 11 сантиметров.

Между тем на Театральной площади Саратова шквалистый ветер повалил главную елку города. Дерево обломилось примерно посередине, и верхняя часть упала.