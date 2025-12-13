Главная елка Саратова рухнула

Вечером 13 декабря на Театральной площади Саратова шквалистый ветер повалил главную елку города, передает «Регион 64». Дерево обломилось примерно посередине, и верхняя часть упала.

Елочные огоньки продолжают светиться. По словам очевидцев, в 19:45 праздничное дерево все еще находилось на своем месте.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку России торжественно доставили на территорию Московского Кремля. Для перевозки использовали специальный грузовой автомобиль с праздничной надписью. Проезд обеспечивали автомобили дорожно-патрульной службы. Доставка главного символа новогодних праздников прошла в штатном режиме.

До этого сообщалось, что главную новогоднюю елку России выбрали в Рузском муниципальном округе. Высота дерева составляет 26 метров, а самой ели около 100 лет. Сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны Росгвардии следят за сохранностью елки и контролируют территорию вокруг нее. Обхват ствола составляет 64 сантиметра, размах нижних ветвей достигает 11 метров. Лесничие обнаружили это дерево более десяти лет назад и с тех пор тщательно ухаживали за ним, чтобы в будущем оно украсило Соборную площадь Московского Кремля.