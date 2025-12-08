ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 15:02

Главной новогодней елке страны выделили охрану

Росгвардия будет охранять главную новогоднюю елку России

Рубка главной новогодней елки на территории Дороховского лесничества в Рузском муниципальном округе Московской области Рубка главной новогодней елки на территории Дороховского лесничества в Рузском муниципальном округе Московской области Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Росгвардия обеспечит охрану главной новогодней елки страны в Подмосковье в период подготовки к ее транспортировке. Дерево высотой 26 метров и возрастом около 100 лет доставят на Соборную площадь Кремля 10 декабря, где оно станет главным символом праздника.

Сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны следят за сохранностью ели. Кроме того, они контролируют территорию вокруг дерева, чтобы исключить любые инциденты.

Главная новогодняя елка России была выбрана в Рузском муниципальном округе. Обхват ствола составляет 64 сантиметра, размах нижних ветвей — 11 метров. Лесничие приметили дерево более 10 лет назад и с тех пор ухаживали за ним специально для установки на Соборной площади Московского Кремля.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что формирование устойчивого снежного покрова в Москве ожидается только к концу декабря. До этого в столице возможны кратковременные осадки и периоды потепления, а временный снег в середине месяца, вероятно, не сохранится. По мнению эксперта, к Новому году снег уже будет.

