05 декабря 2025 в 10:24

Синоптик рассказала, останутся ли москвичи без снега к Новому году

Синоптик Позднякова: снежный покров в Москве можно ожидать к концу декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Формирование снежного покрова на территории Москвы прогнозируется к концу декабря, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, до этого момента в столице ожидаются кратковременные осадки, а столбик термометра будет подниматься выше нуля.

Первые формирования снежного покрова в Москве, правда, это может быть и временным, будут в середине второй декады. Там намечается волна прохладной погоды, но, к сожалению, она будет очень короткой, потом температура вновь поднимется до положительных значений в дневные часы. То есть, может быть, этот снег и не сохранится, но по модельным данным прогнозируется, что, скорее всего, настоящий снег, который сформирует снежный покров, будет в конце декабря — последняя декада месяца. Так что к Новому году без снега мы не останемся, — поделилась Позднякова.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве до конца года будет сохраняться очень теплая погода. По его прогнозам, температура воздуха в начале зимы будет примерно на четыре градуса превышать климатическую норму.

