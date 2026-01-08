Сдвиг в Красноармейске и огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 8 января

Российские военнослужащие полностью освободили Братское в Днепропетровской области, бои на Константиновском и Красноармейском направлениях переместились в воздушное пространство, а украинские войска потеряли более тысячи солдат на фоне острого дефицита подготовленных подразделений. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ установили флаги в освобожденном селе

Министерство обороны объявило, что населенный пункт Братское на территории Днепропетровской области был полностью освобожден Вооруженными силами России. Успешную операцию провели бойцы российской группировки войск «Восток».

В Сети также появилось видео с российскими военнослужащими, которые установили российские флаги в населенном пункте Подолы Харьковской области. По данным ведомства, село было освобождено 4 января. На кадрах видно, как бойцы показывают триколоры с занятых ими позиций.

Какие перемены произошли в боях за Красноармейск

Как рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, ключевое противостояние на Константиновском и Красноармейском направлениях в Донецкой Народной Республике переместилось в воздушное пространство. По его словам, стратегической целью российских сил является нарушение логистических цепочек противника.

Кимаковский добавил, что в воздушном пространстве над указанными участками фронта сошлись специализированные подразделения: с российской стороны действуют операторы «Рубикона», десантники и морские пехотинцы, а с украинской — бойцы подразделения «Птицы Мадьяра».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украина переживает колоссальные потери

По подсчетам Министерства обороны России, за прошедшие сутки украинские подразделения потеряли 1180 военнослужащих. Речь идет о потерях на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также обратил внимание, что лишь некоторые украинские подразделения проходят обучение, прежде чем попасть в зону боевых действий. По его словам, таких военнослужащих «очень мало». Киев использует их там, где подготовка солдат может иметь решающее значение, отметил Дэвис.

Как узнал источник в российских силовых структурах, командир 1-й отдельной тяжелой механизированной украинской бригады Олег Могульский может лишиться должности из-за больших потерь на Сумском направлении. Само подразделение было выведено в тыловые районы для пополнения личного состава.

Армия России обзавелась патронами для борьбы с БПЛА

Как сообщили в пресс-службе Ростеха, в российские войска начали поступать сверхтвердые патроны IGLA 100 для борьбы с украинскими беспилотниками. По словам представителей госкорпорации, производство патронов 12-го калибра под этой маркой было запущено еще в 2024 году.

В то же время боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный FPV-дрон. Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, провода и пропеллеры, а также ломает другие прочные элементы БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность.

МИД РФ поставил на место «коалицию желающих»

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание членами «коалиции желающих» декларации «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира». Она предупредила, что подразделения западных военных и техника на Украине будут рассматриваться Россией в качестве законных целей.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посчитал просьбу Украины получить от стран Запада $800 млрд в ближайшие 10 лет ужасающей. По его словам, запрашиваемых Киевом денег хватило бы, чтобы выплачивать пенсии в Венгрии на протяжении 40 лет или семейные пособия в течение 60 лет.

