08 января 2026 в 11:36

Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах

Фото: МО РФ
Опубликовано видео с военнослужащими Вооруженных сил России, которые установили российские флаги в населенном пункте Подолы Харьковской области. По данным Минобороны, село было освобождено ВС РФ 4 января в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад».

На кадрах видно, как бойцы показывают триколоры с занятых ими позиций. Как отметили в ведомстве, благодаря скоординированной работе штурмовиков, артиллерийских расчетов и операторов БПЛА удалось уничтожить укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства ВСУ.

После подавления основных очагов сопротивления российские военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом, — резюмировали в МО.

Ранее трое украинских военнослужащих попали в плен в Сумской области. Как заявил источник в российских силовых структурах, среди них оказался боец из нацистского штурмового полка «Арей», участвовавшего во вторжении в Курскую область. Основу «Арея», помимо националистов, составляют бывшие заключенные и иностранные наемники.

